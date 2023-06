Im Endspurt noch mal Gas geben

Derzeit radeln in Lienen 175 Menschen in 15 Teams. Dabei wurden bereits über 25 000 Kilometer zurückgelegt.

Nein, die nüchternen Zahlen stellen Anja Schmidt noch nicht so recht zufrieden. Der Blick auf das kreisweite Ranking beim Stadtradeln muss verdammt tief in der Tabelle wandern, um Lienen zu erblicken. Drittletzter Platz im Vergleich der 24 Kommunen des Kreises. Nur Westerkappeln und Horstmar liegen am Wochenende noch dahinter.

Da hilft aus Sicht der Touristik-Fachfrau nur eines: „Ich hoffe, dass viele Lienener in den letzten Tage des diesjährigen Stadtradelns noch einmal kräftig in die Pedale treten“, motiviert sie zum Endspurt. Und: „Wer sich noch nicht registriert hat, kann seine seit dem 18. Mai geradelten Kilometer auch jetzt noch nachtragen“, so Anja Schmidt augenzwinkernd.

Samstag waren es knapp 27.000 Kilometer

Denn das verrät der Blick auf die bis Samstag knapp 27.000 gesammelten Kilometer auch: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr haben sich 2023 fast 40 Radfahrer weniger angemeldet. Dieses Mal treten lediglich 173 Radler an, um gemeinsam für den Klimaschutz zu werben und das Fahrrad dem Auto vorzuziehen. Wobei Anja Schmidt überzeugt ist, dass „deutlich mehr Lienener und Lienenerinnen aufs Rad steigen als tatsächlich beim Stadtradeln erfasst sind“. Im Vergleich: Die Nachbarkommune Ladbergen hatte da mit 253 Aktiven rund 35.400 Kilometer erstrampelt.

Was die Touristikerin freut: Die örtlichen Schulen legen sich wieder ordentlich ins Zeug – womöglich angespornt durch die 150 Euro, die der aktivsten Klasse als Zuschuss für ein Klassenfest winken? In jedem Fall liefern sich die Freie Waldorfschule und die Grundschule Lienen am Samstagmorgen mit gut 5563 beziehungsweise 4728 gesammelten Kilometern ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Teamwertung; gefolgt von den Fußballern Schwarz-Weiß Lienens (2363 Kilometer) und der Grundschule Kattenvenne (1934 Kilometer). Blickt man speziell auf die Schulklassen, so führt die Klasse 1a der Grundschule Lienen mit 2511 Kilometern, knapp dahinter die Klasse 7 der Waldorfschule (2431 Kilometer) und der Klasse 4b der Grundschule Lienen (1588 Kilometer).

Mit der Stadtradeln-App lässt sich die zurückgelegte Strecke ganz einfach per GPS tracken. Die App schreibt die mit dem Fahrrad absolvierten Kilometer dem Team oder der Kommune gut. Foto: Stadt Münster

Radler der Bike Schmiede bei 379 Kilometern pro Kopf

Lenkt man seinen Blick auf die pro Kopf gefahrenen Kilometer der Teammitglieder, ergibt sich ein anderes Bild: Dann führt die Wertung plötzlich die Bike Schmiede an, deren fünf Teilnehmer seit Christi Himmelfahrt bereits je 379 Kilometer zurückgelegt haben und in der Gesamtwertung der Teams mit 1896 Kilometern aktuell den fünften Platz belegen.

Apropos: Gewünscht hätte sich Anja Schmidt, dass sich mehr Vereine an dem sportlichen Wettstreit beteiligen – zumal jenseits eines Zuschusses für die beste Klasse und die eifrigsten Nachwuchs-Radfahrer auch die erfolgreichsten Vereine mit einem Zuschuss von 200, 120 und 80 Euro bedacht werden. Aktuell führen in diesem Ranking die Fußballer von Schwarz-Weiß Lienen (2245 Kilometer). Ihnen auf den Fersen sind die Schwimmer von DLRG und SWL mit 1611 beziehungsweise 1381 Kilometern.

Wird das Ergebnis von 2022 getoppt?

Bis Mittwoch, 7. Juni, können die Pedalritter jetzt noch mal Gas geben. Dann wird ein Schlussstrich unter den dreiwöchigen Aktionszeitraum gezogen. Und Anja Schmidt hofft, „dass wir das Ergebnis von 2022 toppen“. Da waren es in Lienen am Ende rund 35.000 Kilometer. „Und im vergangenen Jahr hatten wir in dem Aktionszeitraum deutlich schlechteres Wetter als jetzt.“ Aber nach dem sonnigen Wochenende wird die Kilometerzahl bestimmt noch in die Höhe schnellen.