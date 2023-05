Verstoß gegen das Tierhalteverbot – Landwirtin zeigt keine Reue

Wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz stand am Freitag eine 80-jährige Landwirtin aus Lienen vor dem Amtsrichter in Tecklenburg. Dabei zeigte sie vor Gericht weder Einsicht noch Reue.

Prozess am Amtsgericht

Die Angeklagte, eine Landwirtin aus Lienen, wurde in dem Prozess am Amtsgericht Tecklenburg zu einer Geldstrafe verurteilt.

Bereits 2007 war gegen die Frau ein Verbot – Rinder zu halten – erlassen worden. Nachdem auf ihrem Hof 2016 dreizehn Rinder in einem erbärmlichen Zustand gefunden worden waren – drei Tiere mussten eingeschläfert werden – hatte das Gericht gegen die Lienenerin ein umfassendes Tierhalteverbot verhängt.

Jeglicher Besitz, das Halten oder Handeln mit Tieren wurde ihr verboten und zwar für immer. Gegen dieses Verbot hat die Frau inzwischen wiederholt verstoßen. Wurde 2019 ein Verfahren noch gegen eine Geldauflage eingestellt, kam es nun zur Anklage. Der Vorwurf lautet diesmal, dass auf dem Hof vier Katzen und zehn Hühner gehalten würden.

Amtstierärztin findet tote Hühner auf Hof Lienen

Unumwunden gab die Frau vor Gericht zu, dass sich die Tiere auf ihrem Hof befänden. Und das würde so bleiben, fuhr sie dann fort: „Die Katzen brauche ich, um der Ratten Herr zu werden, und die Hühner sind eh alt, die werden geschlachtet.“ Ähnlich hatte sie sich auch gegenüber der Polizeibeamtin geäußert, die den Hof im November 2022 in Augenschein genommen hatte. Die Beamtin schilderte dem Gericht, dass sie die Hühner in einem Verschlag und ohne Futter gefunden hätte. Die Katzen hätten nicht begutachtet werden können, da sie freilaufend gewesen wären.

Gleiches schilderte eine Amtstierärztin des Kreises im Zeugenstand. Bei ihrem Besuch sei sie auch auf zwei tote Hühner – „nur noch Federn und Knochen“ – aufmerksam geworden. Die Angeklagte habe gesagt: „Die haben die Katzen gefressen.“ Da die Katzen nicht kastriert seien, verstoße die Angeklagte zusätzlich gegen die Katzenschutzverordnung des Kreises Steinfurt.

Geldstrafe wegen Verstoß gegen das Tierhalteverbot

Mehrmals versuchte der Verteidiger mit dem Argument, dass seine Mandantin das damalige Urteil inhaltlich nicht verstanden habe, beim Gericht durchzudringen – vergebens. Der sichtlich erregte Richter machte sehr deutlich, dass er sein damaliges Urteil immer noch für richtig halte: „Spätestens 2019 haben Sie gewusst, dass Sie keinerlei Tiere halten dürfen. Aber sie wollen es nicht einsehen!“ Alle Versuche, eine einvernehmliche Lösung zu finden oder die Situation vor Ort zu verändern, scheiterten am Veto der Angeklagten.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe von 2250 Euro, da die Angeklagte unbelehrbar und uneinsichtig sei und wenig Achtung vor gerichtlichen Urteilen zeige. Der Verteidiger beantragte Freispruch, weil seine Mandantin einem „Verbotsirrtum“ unterlag. Sie habe nicht wissen können, dass auch Katzen und Hühner unter das Verbot fielen. Dass der Richter dann mit seinem Urteil – 1000 Euro Geldstrafe – unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb, begründete er damit, dass die letzte Verurteilung 2007 nicht bei der Strafzumessung berücksichtigt werden dürfe. Bezeichnend dann das Schlusswort der Angeklagten: „Dann werden die jetzt alle geschlachtet.“