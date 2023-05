Tourismus-Branche erholt sich von den Pandemie-Folgen

Die Tourismus-Branche hat sich nach den Einschnitten in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 wieder erholt. Eine gewisse Normalität ist in 2022 zurückgekehrt. Wie diese genau aussieht, hat Anja Schmidt von der Tourist-Information Lienen erläutert.

Der Sonnenblumenmarkt, das Freubad, die Weihnachtsmärkte und viele weitere bunte Veranstaltungen werden in diesem Jahr wieder in Lienen und Kattenvenne angeboten. In beiden Orten stehen zudem Lastenräder zur Ausleihe zur Verfügung.

Nach zwei schweren Corona-Jahren kann die Tourismus-Branche der Gemeinde Lienen auf ein zufriedenstellendes Jahr 2022 zurückblicken. Das geht aus den Zahlen der amtlichen Statistik hervor, die im Zuge des vergangenen Tourismus- und Kulturausschusses vorgestellt wurden.

Obwohl die Anzahl der Betriebe, die Übernachtungen in Lienen anbietet, von sechs (vor Corona) auf vier (nach Corona) gesunken ist, wurden für das abgelaufene Jahr 20.932 Übernachtungen registriert. In 2019 lag der Wert bei 26.367. Ganz erholt habe man sich von den Folgen der Pandemie noch nicht, aber man sei auf einem sehr guten Weg, signalisierte Anja Schmidt von der Tourist-Information Lienen im Rahmen ihrer Präsentation.

Tourismus-Branche in Lienen blüht wieder auf

Zudem konnten wieder Veranstaltungen unter fast identischen Bedingungen wie bis 2019 durchgeführt werden. Im Haus des Gastes standen 18 Lesungen, Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen auf dem Programm, die jeweils von vier bis 60 Personen besucht worden sind, berichtete Schmidt. Lediglich eine Veranstaltung sei mangels Nachfrage abgesagt worden.

In die amtliche Statistik fallen Betriebe mit zehn oder mehr Betten inklusive Campingplätze mit zehn oder mehr Stellplätzen. Foto: Tourist-Information Lienen

Neben den kulturellen Angeboten im Haus des Gastes wurden Veranstaltungen wie die Glückswanderungen, das Jubiläum Grenzgängerroute (geführte Radtour nach Bad Laer) und das FREUBAD-Festival durchgeführt. Auch die Vereine im Dorf haben in 2022 keine Kosten und Mühen gescheut, um für Jung und Alt zahlreiche Feste auf die Beine zu stellen. „Ganz vorn mit dabei waren sicherlich ‚Mein Lienen‘ und ‚Für Kattenvenne‘, die in den Ortsteilen für Bewegung sorgen, wo wir immer gern unterstützen, soweit das möglich ist, insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit“, erklärt Schmidt.

Veranstaltungen 2023 in Lienen und Kattenvenne

Die Kirmes im März sowie die Weihnachtsmärkte in Lienen und Kattenvenne wurden im vergangenen Jahr von der Bevölkerung sehr gut angenommen und waren gut besucht. Auch im laufenden Jahr werde es wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen in Lienen und Kattenvenne geben. Dazu zählen zum Beispiel:

„Lienen liebt Picknick“ (18. Juni)

Freubad (12. August)

Sonnenblumenmarkt (17. September)

Münsterland Giro (3. Oktober)

Weihnachtsmärkte (im Dezember)

Die meisten dieser Events werden wieder durch zahlreiche ortsansässige Vereine oder Unternehmen geplant und organisiert.

„Stadtradeln“ und „TINK-Miet-Lastenräder“

Die Tourist-Informationen Lienen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an dem Projekt „Stadtradeln“, das vom Netzwerk Klima-Bündnis initiiert wird. Ab dem 18. Mai können Interessierte in Lienen wieder für drei Wochen kräftig in die Pedale treten. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und somit die CO₂-Emissionen zu senken.

„In diesem Zusammenhang möchte ich gern auch nochmal auf die vier TINK-Miet-Lastenräder hinweisen, die wir in Lienen und Kattenvenne anbieten“, ergänzt Anja Schmidt. Die Ausleihe erfolgt per Nextbike-App oder über die Homepage secure.nextbike.net/de/de/registrierung und ist ab 16 Jahren möglich. Weitere Information zum TINK-Netzwerk finden sich auch unter www.lienen.de/tink-netzwerk.