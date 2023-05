Zu einem schweren Unfall in Lienen wurde die Polizei kürzlich gerufen. Der beteiligte Mercedes-Fahrer könnte nach neusten Ermittlungen an einem illegalen Rennen beteiligt gewesen sein.

Am Sonntagnachmittag (21. Mai) war ein 38-jähriger Mann aus Lengerich mit einem schwarzen Mercedes von der Holperdorper Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall in Lienen teils schwere Verletzungen, sodass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen musste. Die neusten Ermittlungen der Polizei haben jetzt ergeben, dass der Autofahrer an einem illegalen Rennen beteiligt gewesen sein könnte.

Illegales Rennen in Lienen?

Zeugen wollen gesehen haben, wie ein schwarzes Motorrad der Marke KTM kurz vor dem Unfall, der sich gegen 17.10 Uhr eignete, mit hoher Geschwindigkeit über die Holperdorper Straße fuhr. Der Mercedes-Fahrer soll der Maschine mit ebenso hoher Geschwindigkeit gefolgt sein, teilten die Ermittler in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Ob der schwarz gekleidete Motorradfahrer den Unfall bemerkte, sei nicht bekannt. Die Polizei sucht aktuell nach weiteren Zeugen, sowie nach dem unbekannten Motorradfahrer, um ein genaueres Bild vom Unfallhergang in Lienen zu bekommen. Hinweise zum Tatvorwurf nehmen die Beamten aus Lengerich unter der Rufnummer 05481/93 37 4515 entgegen.