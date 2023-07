Im Wald bei Wein zur Ruhe kommen

Waldbaden - das ist viel mehr als Bäume umarmen und im Wald spazieren gehen. Davon ist Annette Niederdalhoff überzeugt. Die Lienener bietet in Bad Iburg nun ein neues Angebot "Genuss trifft Entspannung" an.

Renate Brinkmann (l.) aus Bad Iburg und Annette Niederdalhoff aus Lienen bieten „Genuss trifft Entspannung“ am Weinberg am Südhang des Teutoburger Waldes an.

Die beiden Frauen kennen sich zwar erst seit Mai diesen Jahres, dafür harmonieren sie aber schon besonders gut miteinander. Umso schöner ist es, wenn man diese Beobachung auch noch von anderen gespiegelt bekommt: Am Mittwochabend nahmen Annette Niederdalhoff aus Lienen und Renate Brinkmann aus Bad Iburg erstmals eine Gruppe mit in den Weinberg am Südhang des Teutoburger Waldes. Diese stellte fest: „Ihr macht das bestimmt schon sehr lange.“ Ganz im Gengeteil. Dort in Bad Iburg traf der Genuss des Weines auf die Entspannung in der Natur.

Niederdalhoff ist Pädagogin und psychologischer Beraterin, in den vergangenen Jahren hat sie eine Ausbildung mit dem Fokus auf das Konzept des Waldbadens absolviert und arbeitet seit dem Lienendag vor einigen Wochen mit Renate Brinkmann zusammen. Letztere führt den Weinhof Brinkmann im benachbarten Bad Iburg und besitzt dort seit sechs Jahren einen Weinberg mit über 5 000 Reben. 2018 legte die Familie den Berg an, seit 2016 ist in Niedersachsen der gewerbliche Verkauf von Wein erlaubt, im Angebot hat die Familie verschiedenste Sorten und seit 2022 auch Rotwein. Für das Konzept „Genuss trifft Entspannung“ werden vier verschiedene Weine von drei unterschiedlichen Reben angeboten, berichtet Brinkmann. Sie ist - wie ihre Mitstreiterin - von dem eigenen Konzept überzeugt, beide betonen: „In unserer Gesellschaft herrscht viel zu viel Leistungsdruck, der sich aus der Vorstellung, dass nur Arbeit und Geld verdienen zum Glück führen würde, entsteht.“ Mittlerweile aber - und das sei besonders erfreulich - würden immer mehr Menschen den Sinn in Ruhe, Selbstachtung und Entspannung suchen und auch finden, so Niederdalhoff.

Mehr als Bäume umarmen

Die 53-Jährige arbeitet immer wieder mit der Tourist-Information und Anja Schmidt in Lienen zusammen, über diese entstand auch die Kooperation mit Brinkmann. Zum Konzept Waldbaden sagt Niederdalhoff: „Das ist mehr als nur Bäume umarmen oder durch den Wald spazieren gehen.“ Letzteres würden viele Menschen denken, in Lienen hat Niederdalhoff nur bei einem Waldbesitzer Anklang gefunden, auf dessen Grundstück sie ihr Angebot anbieten kann. Die Kombination aus Entspannungsübungen und dem genussvollen Trinken des Weines sei eine „sehr gute Ergänzung“, die bereits beim ersten Testlauf großes Lob nach sich zog.

Der Weinberg in Bad Iburg liegt am Südhang des Teutoburger Waldes. Foto: Privat

„Man hat gemerkt, wie die Teilnehmerinnen gestresst von der Arbeit zu uns kamen und bei uns die Ruhe gefunden haben“, freut sich Brinkmann darüber, dass die Kombination aus dem Spaziergang durch den Weinberg, das Vortragen kurzer Gedichte, dem Probieren der Weine in den Pausen und verschiedensten Atem- und Entspannungsübungen erste Erfolge nach sich gezogen hat. Zu dem Programm gehören auch wahlweise „Solo-Zeiten“, in denen die Teilnehmer die Umgebung auf dem Weinberg, etwa mit einer Lupe, alleine erkunden können.

Klimawandel spielt dem Wein in die Karten

Bei der Entwicklung von diesem spiele der Klimawandel der Familie Brinkmann in den vergangenen Jahren mehr und mehr in die Karten. Denn die Temperaturen der vergangenen Sommer und auch das aktuell feuchtere Jahr seien sehr gute Bedingungen für den Wein, der sich jährlich besser entwickle.

Niederdalhoff: „Mehr und mehr können wir verstehen, was die Natur für unser Wohlbefinden und damit natürlich auch unsere Gesundheit bedeutet.“ In Lienen fehle dieses Verständnis noch an einigen Stellen, bedauert sie, verweist aber auch darauf, dass die nächste Auflage von „Genuss trifft Entspannung“ Ende August bereits ausgebucht ist. Nach aktuellem Stand heißt das: zehn Personen nehmen teil, der zweistündige Rundgang kostet etwa 36 Euro. Plätze sind noch für den 8. September frei und können bei Niederdalhoff gebucht werden (0171 5270507). Beide betonen: „Wir sind aber auch so spontan, sodass sich größere Gruppen bei uns melden können und wir flexibel einen Termin finden können.“