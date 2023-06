Waldbrand in Lienen: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Zu einem Waldbrand musste die Feuerwehr am vergangenen Wochenende in Lienen ausrücken. Den Einsatzkräften stand ein aufwendiger Einsatz bevor.

In der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand in der Straße „Am Hülshoff“ gerufen. Nachdem die ersten Löschtrupps den Brandort erreicht hatten, wurde Vollalarm ausgelöst.

Ein Waldstück mit etwa 1000 Quadratmeter Fläche stand in Brand, schreibt die Feuerwehr Lienen auf ihrer Facebookseite. Zu Beginn des Einsatzes war man noch von einer deutlich kleineren Fläche ausgegangen, welche etwa 200 Quadratmeter umfassen sollte, berichtet Einsatzleiter Tom Pabst den WN.

Waldbrand in Lienen: Feuerwehr bekämpft Glutnester

Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Brand von einer Zeugin entdeckt, die daraufhin umgehend den Notruf wählte. Laut Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz vor Ort schwierig. Um die im Boden befindlichen Glutnester mit Wasser zu erreichen, musste in Handarbeit der Boden an den Feuerstellen geöffnet werden. Rund 30 Einsatzkräfte bekämpften den Waldbrand und verhinderten ein weiteres Ausbreiten.

Der Einsatz zog sich bis spät in die Nacht. Um 3.40 Uhr konnte die Brandstelle wieder verlassen werden. Eine weitere Nachkontrolle erfolgte am Vormittag des Folgetages. Während der Löscharbeiten bestand keine Gefahr für Menschen oder angrenzende Wohnhäuser. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu der Brandursache.