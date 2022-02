Löschzüge arbeiten fast 30 Einsatzstellen ab

Die Löschzüge Kattenvenne und Lienen haben eine arbeitsreiche Nacht hinter sich. 50 Kameraden und Kameradinnen leisteten knapp 30 Einsätze. In Kattenvenne rissen umstürzende Bäume eine Stromleitung ein.

Das Fazit einer arbeitsreichen Nacht zieht Eckhard Ehmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Lienen. Der Orkan Zeynep habe die Löschzüge Lienen und Kattenvenne die ganze Nacht über gut beschäftigt. Rund 50 Kameraden und Kameradinnen seien seit Freitagnachmittag an fast 30 Stellen im Einsatz gewesen.

Zum größten Teil hätten umgestürzte Bäume und Äste die Straßen versperrt, aber auch lose Fassadenteile an Gebäuden, oder heruntergestürzte Dacheindeckungen hätten gesichert oder beseitigt werden müssen, fasst Ehmann das Geschehen der Nacht zusammen. Der Bauhof habe Hilfestellung geleistet und vorsorglich Straßen abgesperrt. Dies war unter anderem am Vosshaarweg der Fall. Dort drohten mehrere Bäume umzustürzen.

In Kattenvenne hätten umstürzende Bäume eine Stromleitung gerissen. „Da sprühten noch die Funken“, erinnert sich Ehmann. Die Anwohner seien gewarnt, der Stromversorger sei informiert worden. Eineinhalb bis zwei Stunden sei die Stromversorgung in dem Bereich unterbrochen gewesen, weiß der Wehrleiter.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Ehmann bereits am Donnerstag betont, dass er die Folgen der Orkantiefs Xandra und Ylenia als „Warmlaufen“ für den Orkan am Wochenende sehe. Dank der guten Vorbereitung konnten in der Nacht bis zum frühen Samstagmorgen aber alle Einsätze abgearbeitet werden.

Mit Sorge blickt Ehmann auf die Nacht zu Montag, für die die Meteorologen das Tief „Antonia“ angekündigt hätten.