Lust auf Kultur und Natur

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Leute haben Lust auf Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände. Da passt es gut, dass das Team der Tourist-Information Lienen zur neuen Tourismus- und Veranstaltungssaison zwei Broschüren aufgelegt hat.

Unter dem Titel „Lienen Highlights“ sind zahlreiche touristische Ausflugsziele zusammengefasst. Auf 24 Seiten finden Interessierte neben den Klassikern Barfußpark und Hallenfreibad auch verschiedene Kulturhöfe und landwirtschaftliche Betriebe. Aber natürlich, so Tourismusexpertin Anja Schmidt, würden auch Rad- und Wanderwege vorgestellt. Passende Einkehrmöglichen dürften dabei natürlich ebenso wenig fehlen.

Im zweiten Heft werden – wie es der Name „Veranstaltungen 2022“ vermuten lässt – über 70 Aktionen, Konzerte, Lesungen und Events für die kommenden Monate zusammengefasst, in der Hoffnung, dass eben jene Ausstellungen, Wanderungen oder Blutspendetermine auch wieder stattfinden können. In jedem Fall ist (fast) alles dabei.

Beide Broschüren sind jetzt von Bürgermeister Arne Strietelmeier, Wirtschaftsförderer Daniel Püttcher und Tourismusexpertin Anja Schmidt vorgestellt worden und ab sofort im Haus des Gastes und bei verschiedenen Partnern erhältlich. Am Diekesdamm sind zudem die neuen Broschüren vom Tecklenburger Land Tourismus und aus dem Münsterland eingetroffen, informiert Anja Schmidt. Alle Veröffentlichungen sind kostenlos.

Das Haus des Gastes ist montags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und telefonisch unter

0 54 81/73 96 50 erreichbar.