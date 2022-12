Mal Tassen, mal Puppen

Ein alter Bauernschrank im Haus des Gastes soll das wohl kleinste Museum in Deutschland sein. Die Gemeindeverwaltung und der Heimatverein kümmern sich gemeinsam um dieses Mini-Museum. Während der alte Bauernschrank in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht ist, organisiert der Heimatverein Ausstellungen. Aktuell sind Sammeltassen zu sehen.

Ein alter Bauernschrank im Haus des Gastes soll das wohl kleinste Museum in Deutschland sein. So steht es auf den Websites der Gemeinde Lienen und des lokalen Heimatvereins. Verwaltung und Verein kümmern sich gemeinsam um dieses Mini-Museum. Während der alte Bauernschrank in den Räumlichkeiten der Gemeinde untergebracht ist, organisiert der Heimatverein wechselnde Ausstellungen.

Das Miteinander im Museum, das nicht nur das erste, sondern auch das bisher einzige in Lienen ist, besteht seit inzwischen mehr als 15 Jahren. Eröffnet wurde die Miniatur-Ausstellungsfläche im alten Bauernschrank aus dem 19. Jahrhundert am 26. August 2007 mit der Schau „„Rund um die Kaffeetasse“. Seitdem gab es im Wechsel Werkzeug, Fotoapparate, Spielzeug oder Suppenterrinen zu sehen. Besonders originelle oder kuriose Ausstellungen drehten sich um Bohnenschmuck, Zollstöcke oder Leichenwagen. Auch zur Ortsgeschichte konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Mini-Museums im Haus des Gastes schlau machen, zum Beispiel anlässlich der 20-jährigen Partnerschaft mit der Gemeinde St. Marys im US-Bundesstaat Ohio im Jahr 2015 sowie des 125-jährigen Jubiläum des Schützenvereins Lienen im Jahr 2018.

Dem Heimatverein Lienen liegt die Vielfalt auch nach eineinhalb Jahrzehnten Mini-Museum im Haus des Gastes am Herzen. Auf seiner Website rührt er die Werbetrommel für die kleine Ausstellungsfläche im Bauernschrank. Sammlerinnen und Sammler werden gebeten, Ausstellungsstücke als Leihgaben zur Verfügung zu stellen. „Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen uns darauf“, versichern die Lienener Heimatfreunde. Das Mini-Museum lade zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information dazu ein, hineinzuschauen und Dinge – nicht nur aus vergangenen Tagen – zu entdecken. „Egal ob Heimatgeschichte, „Schönes und Altes“ oder private Sammlungen, im Bauernschrank erwarte die Besucherinnen und Besucher immer eine Überraschung, versichert der Verein.