Malepartus: 10 000 Euro Schaden

Durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung sei durch den Brand in der Gaststätte Malepartus am Montag nach vorläufiger Schätzung ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit.

Nach dem Brand in der Gaststätte Malepartus am Montagmorgen (die WN berichteten) hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Laut Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde hat bei dem Unglück der Gasherd in Flammen gestanden. Bereits am Montag war von der Feuerwehr zu erfahren, dass nicht etwa Töpfe mit Essen oder heißes Fett auf dem Herd in Flammen aufgegangen war.

Wie es zu dem Brand kam, müsse jetzt geklärt werden, so die Polizei. Durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung sei nach vorläufiger Schätzung ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit.