Malerisches Areal als ideale Kulisse

Abgewandelt haben Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte den Namen und das Konzept ihrer jährlichen Kunstschau. Nun heißt sie „Holperdorper Kunsttage“ und ist zeitlich komprimiert worden. Am Wochenende ging sie auf dem malerischen Areal über die Bühne. Viele Menschen kamen. Und das Veranstalter-Duo zeigte sich zufrieden: „Die Resonanz der Besucher ist gut“, so Franz Winkelkotte.

Wenn Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte zu ihrer jährlichen Hofausstellung einladen, wird dieser Termin vorab nicht nur von den ausstellenden Künstlern rot im Kalender markiert, sondern auch von vielen Kunstinteressierten. Denn sie wissen: In der besonderen Atmosphäre des Hofes und seines Umfeldes kommen die Exponate in einer nicht alltäglich anzuschauenden Präsentation zur Geltung.

Das malerische Areal mit den alten Bauernhäusern und dem verwunschenen Garten lud die Besucher am Wochenende zum Kunstwandeln geradezu ein. Mit der nunmehr 26. Ausstellung haben die Gastgeber auch deren Namen geändert: Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte, die natürlich ihre eigenen Werke ebenso der Öffentlichkeit zeigten, hatten mit den nun genannten „Holperdorper Kunsttagen“ den Künstlerinnen und Künstlern Angelika Pietsch, Christina Sauer, Bernd Moenikes und Katharina Ortleb eine Plattform gegeben. Dieses Mal in kompakter, weil auf ein Wochenende begrenzter Form. „Das ist auch im Sinne der Besucher“, so Franz Winkelkotte, „sie können dann mit den Künstlern besser in den Austausch treten.“ Denn bei einer Ausstellung über Wochen, erklärte der Gastgeber, könnten die Aussteller nicht ständig vor Ort sein.

Die zu sehenden Objekte aus Glas, Holz und Keramik sowie Grafikwerke wurden von den Besuchern aufmerksam studiert. Die wetterfesten Exponate fanden ihren Platz auf den Grünflächen, die ehemaligen Scheunengebäuden waren den weiteren Werken gewidmet.

Zum ersten Mal war Elke Paternoster auf dem Holperdorper Hof. Die Grafiken von Christina Sauer habe sie in den sozialen Netzwerken entdeckt und sei fasziniert von ihnen, begründete sie ihren Besuch. Nun wolle sie die Chance nutzen, bei dieser Gelegenheit auch die Künstlerin hinter den Bildern kennenzulernen. „Ich bin völlig überrascht ob des Anwesens hier“, sagte Elke Paternoster, ganz vom Umfeld begeistert. „Ich werde bestimmt im nächsten Jahr wiederkommen.“

Christina Sauer wird sie dann jedoch nicht wiedersehen, denn das Konzept der Kunsttage sieht vor, dass sich jedes Jahr andere Künstler zeigen können. „Das macht den Charme der Ausstellung aus“, meinte Christina Sauer, die schon vor mehreren Jahren Raum für ihre Kunst bekam und nun wiederkommen durfte.

Für die diesjährige Zusammenstellung der verschiedenen Künstler hatte Franz Winkelkotte bereits Lob bekommen. „Die Resonanz der Besucher ist gut“, sagte er. Das Gesamtbild der Kunsttage sei sehr harmonisch wahrgenommen worden.