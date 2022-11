Mehr Platz im Budendorf

Mit einem Laternenumzug beginnt am kommenden Wochenende in Lienen der „Winterzauber“. Auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt.

Mit dem Laternenumzug, der an der evangelischen Kirche beginnt, wird der Lienener Winterzauber eröffnet. Natürlich hat sich auch der Weihnachtsmann angesagt.

Es wird gezaubert im Dorf: mit seinem Weihnachtsmarkt, dem „Winterzauber“, will der Verein „Mein Lienen“ am kommenden Wochenende für eine stimmungsvolle Atmosphäre zwischen Kirche und Dorfteich sorgen. Die Organisatoren haben ein Programm mit allem, was zu solch einem Event gehört, gestrickt. Denn sie möchten vor allem eins: dass die Besucher ganz besonders schöne Stunden miteinander verleben können.