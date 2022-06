„Mein Lienen“ voll auf Kurs

„Mein Lienen“ hat am vergangenen Sonntag die Auftaktserie zum Kennenlernen abgeschlossen und der neue Vorstand zieht nach vier Wochen eine erste positive Bilanz.

„Mein Lienen“ hat am vergangenen Sonntag die Auftaktserie zum Kennenlernen abgeschlossen und der neue Vorstand zieht nach vier Wochen eine erste positive Bilanz. „An den vier Familien-Sonntagen konnten wir viele Ideen und positive Resonanz sammeln. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und den großen Zuspruch“, sagt die neue Vorsitzende Ingrid Völker. Besonders freue man sich über die Spenden für Kaffee und Kuchen, der an den Sonntagen angeboten wurde, sowie über zahlreiche neue Mitglieder: Die Mitgliederzahl habe sich in der kurzen Zeit um 33 Prozent erhöht auf aktuell 114.