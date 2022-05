Meister der genialen Einfälle

Seit 30 Jahren gibt das Improtheater „Emscherblut“ dem Publikum den Regiestab in die Hand und muss in Sekunden auf dessen Vorgaben reagieren. Dass sie ihr Metier bestens verstehen, bewiesen Linda Heberling, Nils Jacobi und Julia Jessen am Mittwoch bei ihrem Auftritt im Zirkuszelt in Kattenvenne.

Die „Anti-Sexismus-Therapie“ zeige bei Herrn Müller keine Wirkung, beklagt die Gattin. Da gehe man extra in die Kur, um an den Wehwehchen auch in psychischer Hinsicht zu arbeiten. Und am Ende sieht man das Paar sabbernd, eng umschlungen im Hintergrund verschwinden, während die Therapeutin ratlos auf der Bühne zurückbleibt. Eigentlich sollte es in der Szene – das Publikum wollte es so – um das Thema „Wasser“ gehen. So zog Frau Müller anfangs schnelle Bahnen im Pool des Kurhotels, während der Gatte die falsche Badehose anhatte. Aber Linda Heberling, Nils Jacobi und Julia Jessen wurden so stark vom Spielwitz erfaßt, dass sich die Story – sehr zur Freude der Zuschauer – zu dieser wilden „Daily Soap“ entwickelte.

Die drei Akteure des Dortmunder Improtheaters „Emscherblut“ gehen bei ihren Auftritten volles Risiko, denn sie wissen fünf Sekunden vor Beginn der Szene nicht, wen sie spielen und wo ihre Szene stattfindet. Das bestimmt das Publikum, dem die Spieler auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Am Mittwochabend waren es etwa 120 Zuschauer, die den Regiestab in den Händen hielten. Die Dreierkombo spielte mit ihrem Musiker Martin Verborg im Zirkuszelt vor der Grundschule Kattenvenne.

Es war ein „Bonbon“, das eigentlich schon vor zwei Jahren ausgepackt werden sollte. Aber die Corona-Pandemie machte der Grundschule und dem Theater immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Um so größer war die Freude, dass „Emscherblut“ nun bei einem lauen Lüftchen „back in town“ war. Immerhin sind die Dortmunder im Dorf keine Unbekannten. Im Laufe ihrer mittlerweile 30-jährigen Geschichte ist die Improtruppe mehrfach im Heckentheater aufgetreten. 2011 wirbelten sie schon einmal durch das Zirkuszelt der Grundschule – und auch dieses Mal wurde ordentlich gewirbelt.

Die Damen tanzen ausdrucksstark zum Titel „Der serbische Kran“ durch die Manege, während Mitspieler Nils als Kritiker von außen das Ganze gnadenlos kommentierte und Musiker Martin Verborg am Synthesizer folkloristische Balkanklänge aus seinem Arbeitsgerät servierte. Wunderschön war danach auch die auf einem Schiff sich entwickelnde Story von Matilde, die über Bord springen wollte, letztlich aber von einem galanten frankophilen Herrn davon abgehalten wurde.

Ein echtes Highlight gab es gleich zu Beginn des zweiten Teils: die Krankenhausserie, die in acht verschiedenen Genres gespielt wurde. So entwickelte sich die Geschichte von einer normalen Daily Soap urplötzlich zu einem Bollywoodfilm. Der Krimi war dann auch nicht mehr weit entfernt, um von dort in einen Horrorfilm zu münden. Finale im Western, wo Dr. Jack und Schwester Meredeth ein Pferd zur Hilfe kam.

Bestens unterhalten von diesem mannigfaltigen Potpourri aus Ideen, gnadenlosen Wendungen und genialen Einfällen ging das Publikum hocherfreut nach Hause. Und hofft vermutlich bereits auf ein Wiedersehen, wenn die Dortmunder demnächst vielleicht mal wieder „back in town“ sind.