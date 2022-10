Minischwein hat Schwein gehabt

Es irrte aufgeregt auf einem Wanderparkplatz umher, bis Polizeibeamte es retteten. Ein Minischwein hat am Mittwoch in Lienen wirklich Schwein gehabt.

Schwein gehabt hat ein Schweinchen, das am Mittwoch in der Straße Am Steinbruch unweit des Wanderparkplatzes am Hermannsweg von Polizisten aufgelesen wurde. Wie die Polizei mitteilt, lief das Zwergschwein aufgeregt auf dem Parkplatz hin und her und kam der Straße oft sehr nahe.

#Schwein gehabt! Kollegen haben am Mittwoch (19.10.) ein Zwergschwein an einem Wanderparkplatz bei #Lengerich entdeckt. Sie haben das zutrauliche Tier mit #Futter und Streicheleinheiten versorgt. Für das Schwein konnte ein vorübergehendes, neues #Zuhause gefunden werden. pic.twitter.com/o8LVuGWePd — Polizei NRW ST (@polizei_nrw_st) October 20, 2022

Damit es keinen Verkehrsunfall verursachte, lenkten die Beamten das Minipig mit Futter und Streicheleinheiten erfolgreich ab. Das Tierchen erwies sich als sehr zutraulich und auf Menschen fixiert. Mit Hilfe des Veterinäramts, des örtlichen Jagdpächters und engagierter Anwohnern wurde für das Schwein ein vorübergehendes Zuhause gefunden werden.