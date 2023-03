Mit Holz und Spaß frisch ans Werk

Regenbogen-Kindergarten und Hegering gemeinsam am Start

Mit viel Elan bastelten am Freitag Familien der Regenbogen-Kita Nistkästen.

Mit Unterstützung des Hegerings bauten am Freitag 50 Familien auf Einladung des Regenbogen-Kindergartens Nistkästen in der Zimmerei Voß . Eltern und Großeltern setzten die vorbereiteten Holzstücke zusammen, verschraubten sie und brachten – auf Wunsch – das Brandzeichen des Hegerings darauf an.

„Das kommt klasse an“, sagte Einrichtungsleiterin Lena Sander und bedankte sich nicht nur beim Hegering, sondern auch bei der Sparkasse Steinfurt, der Zimmerei Voß sowie Holz Kröger für Geld- und Sachspenden. Mit einem Unkostenbeitrag beteiligten sich auch die Eltern. „So können solche Aktionen unterstützt und Kindern der Naturschutz nah gebracht werden“, erklärte der Hegeringleiter Hartmut Grotholtmann. Es erschrecke ihn immer wieder, wie gering das Wissen über die heimische Tier- und Pflanzenwelt sei, stellte er weiter fest. „Das Interesse bei den Kindern ist aber da“, hat er in den vergangenen Jahren beobachtet. „Manchmal fehlt nur ein Anstoß“, ist er überzeugt.

Die Nistkästen sollten in Süd-Ost-Ausrichtung und in einer Höhe von zwei bis höchstens drei Metern aufgehängt werden, riet Hegeringsmitglied Olaf Dölling. Es sei zudem sinnvoll, die Kästen, bei deren Zusammenbau übrigens auch an den Marderschutz gedacht wurde, im Januar zu reinigen und für die nächste Vogelfamilie vorzubereiten.

Der Freundeskreis der Regenbogen-Kita begleitete die Nistkästen-Aktion mit einem Kaffee- und Kuchenverkauf. Der Erlös, so Lena Sander, fließe in die Anschaffung eines Holzpferdes für den Außenbereich.