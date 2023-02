Mitglieder aus dem Presbyterium verabschiedet

Am Sonntag wurden aus dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Lienen zwei Mitglieder mit vielen Dankesworten verabschiedet.

Ingrid Guba-Käfer hatte sich besonders für die Diakonie, den Kirchenschmuck und den Lektorendienst stark gemacht. Wolfgang Monka liegen die Kirchenmusik und die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen. Manche von diesen Aktivitäten werden sie auch in Zukunft weiter betreiben, aber der zweite Dienstag im Monat – und einige andere Termine – sind nun frei.

Viele Jahre haben sich beide, mit einer kleinen Unterbrechung in dem Leitungsgremium, in der Gemeinde engagiert und viele Entscheidungen, die die Gemeinde geprägt haben, mit getroffen. Gleichzeitig konnten die Vorsitzende Dagmar Kortepeter und Pfarrerin Verena Westermann ein neues Mitglied im Presbyterium begrüßen: Irina Hölscher. Sie ist in Lienen aufgewachsen und hat ihre Verwaltungslaufbahn im Rathaus begonnen. Sie sei gespannt auf die neuen Aufgaben, die auf sie warten und freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Gemeindegliedern und dem Presbyterium, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Lienen. Welche Aufgaben sie konkret übernehmen werde, steht noch nicht fest.