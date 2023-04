Am fünften Verhandlungstag im Mordfall in Kattenvenne stand ein Gutachten im Vordergrund. Am 25. Mai soll ein 45 Jahre alter Angeklagter aus Lienen einen anderen Mann am Kattenvenner Bahnhof durch 14 Messerstiche tödlich verletzt haben. Gleich zu Beginn des ersten Prozesstages gestand der fünffache Familienvater die ihm vorgeworfene Tat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis Jahrespass alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

sofort loslesen und erst nach 2 Monaten zahlen! Digital Basis 2-Monatsabo alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet