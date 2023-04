Mordprozess Kattenvenne: Gericht verkündet das Urteil

Im Mordprozess Kattenvenne wurden am sechsten Verhandlungstag die Plädoyers gehalten. Anschließend fällte die Kammer am Landgericht Münster das Urteil gegen den Beschuldigten.

Mit der Urteilsverkündung endete am Dienstag der Prozess gegen den 45-jährigen Angeklagten aus Lienen, der am 25. Mai vergangenen Jahres einen Mann am Bahnhof Kattenvenne durch 14 Messerstiche tödlich verletzt hat. Das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe.