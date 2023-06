Helfer für Münsterland-Giro gesucht

Die weltbesten Profis starten am 3. Oktober vor dem Historischen Rathaus der niedersächsischen Stadt. Auf dem Weg in die Domstadt Münster wartet ein schwieriger Kurs auf die Teilnehmer.

Fast 200 Kilometer und mehr als 2000 Höhenmeter, die es zu überwinden gilt, zeichnen das Streckenprofil aus. Auf die Teilnehmer wartet der wohl bisher schwierigste Kurs beim Münsterland Giro. Bereits kurz nach dem Start geht es mit den ersten Anstiegen los – mit bis zu acht Prozent Steigung.

Strecke des Münsterland Giro führt durch Holperdorp

Es folgt die erste Schleife im Streckenverlauf: Rund 30 Kilometer zwischen Bad Iburg, Bad Laer, Glandorf und Lienen werden zweimal gefahren. Erster Höhepunkt im Rennen ist der Anstieg nach Holperdorp: drei Kilometer klettern mit etwas Serpentinenflair zum höchsten Punkt des Münsterland Giro. Einmal ist bekanntlich keinmal und deshalb wird der steile Anstieg zum Ende der zweiten Schleife auch noch einmal wiederholt.

„Wir freuen uns auf das Radsportspektakel bei uns in der Gemeinde“, berichtet Anja Schmidt von der Tourist-Info. Doch damit die Veranstaltung ein Erfolg wird, werden noch ehrenamtliche Unterstützer gesucht. In Lienen werden rund 80 Helferinnen und Helfer benötigt, die am 3. Oktober als Streckenposten zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist ab sofort telefonisch, per E-Mail oder persönlich in der Tourist-Info im Haus des Gastes möglich. „Es gibt für alle Helfer eine Schulung, ein Helfer T-Shirt, eine Ausrüstung mit Warnweste und ein Helfergeld“, ließ Anja Schmidt beim vergangenen Ausschuss für Tourismus und Kultur anklingen.

Straßensperrungen in Lienen wegen Münsterland Giro

Einige Streckenabschnitte des diesjährigen Münsterland Giro verlaufen entlang der Friedensroute. „Wir weisen aber schon jetzt darauf hin, dass es im Zuge der Veranstaltung zu Straßensperrungen im gesamten Gemeindegebiet kommen kann“, teilt die Gemeindeverwaltung Lienen auf ihrer Homepage mit. Auch Kattenvenne wird betroffen sein, allerdings fahren dort durch den Ort nur die Amateure, nicht die Profis.

Genaue Streckenpläne und geplante Durchfahrtszeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Mit der Fahrt von Osnabrück nach Münster erinnert der Münsterland Giro an den Westfälischen Frieden, der vor 375 Jahren in beiden Städten geschlossen wurde und so den Dreißigjährigen Krieg beendete.