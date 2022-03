Müll gesammelt

Die Mitglieder des Schützenvereins trugen in der Bauernschaft reichlich Müll zusammen.

Holzhausen ist wieder sauber. Zu diesem Fazit sind die Mitglieder des Schützenvereins Holzhausen gekommen, die am Samstag die Bauerschaft von Unrat gereinigt haben.

An den Straßen wurde alles gesammelt, was andere ohne nachzudenken aus dem Auto geworfen haben. Während der dreistündigen Aktion wurde reichlich Müll zusammengetragen, in dem auch ein gestohlenes Portemonnaie gefunden und einer älteren Dame aus Hagen a.T.W. zurückgegeben wurde.

Am Ende konnten sich die Helfer bei Grillwürsten und Getränken stärken. Solch eine jährliche Grundreinigung ist sinnvoll und sollte weiterhin ein fester Bestandteil des Veranstaltungsleben in der Bauernschaft sein, teilen die Organisatoren mit.