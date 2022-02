Muss erst etwas passieren?

Am Dienstag im Ausschuss für Schule und Beruf dominierte zunächst im Rahmen der Einwohnerfragestunde der gefährliche Schulweg in Kattenvenne im Einmündungsbereich von Schweger Straße und Schwarzer Weg die Sitzung.

Am Dienstagabend trafen sich die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Beruf des Gemeinderates Lienen zu ihrer dritten Sitzung in dieser Legislaturperiode. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Themen Haushalts- und Investitionsplan des Jahres 2022 – aus dem Bereich Schule und Beruf die mögliche Aufstockung der Kapazitäten der offenen Ganztagsschulen in Lienen und Kattenvenne sowie die Frage, ob stationäre raumlufttechnische Anlagen für die Grundschulen angeschafft werden – oder auch nicht.

Zunächst dominierte aber die Einwohnerfragestunde den Sitzungsverlauf, obwohl nur eine Bürgerin sich daran beteiligte. Dabei ging es um den gefährlichen Schulweg in Kattenvenne im Einmündungsbereich von Schweger Straße und Schwarzer Weg. „Wann passiert endlich etwas? Oder muss unseren Kindern erst etwas passieren?“ Mit diesen konkreten Fragen wandte sich die besorgte Mutter an Bürgermeister, Ausschussmitglieder und Verwaltung. Sie fragte nach der konkreten Planung und nach Konzepten, die die aktuelle Situation in Kattenvenne schnellstmöglich entschärfen könnten. „Jeden Tag müssen die Kinder diesen gefährlichen Weg gehen.“ Sie mahnte auch an, die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig über mögliche Pläne zu informieren und zu beteiligen.

Die Antwort des Ausschussvorsitzenden Alexander Kühne, dass auf Initiative der CDU – quasi auf dem kleinen Dienstweg – bereits die Farbeimer in der Straßenmeisterei Steinfurt bereitstünden, um mit weiteren Markierungen den Gefahrenbereich zu entschärfen, besänftigte die Frau nicht: „Das ändert nichts daran, dass die Autos dort viel zu schnell durch die Kurve fahren. Die Verkehrsinsel ist zu schmal, wenn man mit einem Fahrrad dort halten muss.“

Auch der Hinweis des Bürgermeisters, dass es sich bei der Schweger Straße um eine Kreisstraße handele und somit die Entscheidung beim Kreis Steinfurt läge, ließ die Bürgerin nicht gelten. Da müssten dann eben die Kompetenzen anders verteilt werden, sie sähe jedenfalls die Gemeinde in der Pflicht.

Anke Wieneke-Lunow (SPD) erklärte, dass von ihrer Partei bereits ein Antrag auf Querungshilfe eingebracht sei.

Die Schulweg-Situation in Kattenvenne war schon mehrfach Thema in verschiedensten politischen Gremien. Auch eine Ortsbegehung hat bereits stattgefunden, und Landrat Dr. Sommer wurde bei seiner Radtour durch den Kreis auf die Situation aufmerksam gemacht. Auf die Frage, ob die geplante Umgestaltung des gesamten Bereichs (Ernas Garten) eine kurzfristige Entschärfung des Übergangs verzögern könnte, wurde am Dienstagabend nicht eingegangen. Auf jeden Fall versicherten Politiker und Verwaltung, gemeinsam mit dem Kreis so schnell wie möglich eine Lösung finden zu wollen.