Nach drei Jahren geht es weiter

Am kommenden Wochenende feiert der Schützenverein Lienen-Meckelwege nach dreijähriger Pause sein Schützenfest. Am Samstag, 4. August, beginnt das traditionelle Fest um 14 Uhr mit dem Antreten des Vereins zum Ausholen des Königspaares Philipp und Silke Bergmann aus Lengerich. Drei Jahre hat das Königspaar auf diesen Tag gewartet und wartet nun darauf, das Amt zu übergeben.

Da die Meckelweger Schützen fremdes Vereinsterritorium betreten werden, ist mit einem Grenzstreit mit dem Schützenverein Hohne-Niedermark zu rechnen. Nach einem Umtrunk bei der Majestät wird der Verein zurück zum Festplatz fahren, wo das Bierkönigschießen für Jedermann stattfindet.

Abends legt DJ Siggi, bekannt vom Zeltevent Meckeldance, auf und wird für Stimmung auf dem Festball sorgen. Es werden auch mehrere Abordnungen von Gastvereinen erwartet.

Der Schützenfestsonntag steht ganz im Zeichen des Königsschießens. Dazu treten die Mitglieder des Schützenvereins Meckelwege um 14 Uhr auf dem Festplatz an. Nach dem Empfang des Königspaares samt Hofstaat werden die besten Vereinsschützen geehrt. Ab 15 Uhr soll das zähe Ringen um die Königswürde beginnen. Wie in den vergangenen Jahren ist auch in diesem Jahr ein spannendes Königsschießen an der Vogelstange zu erwarten. Für die kleinen Gäste gibt es Spielmöglichkeiten, Kinderschminken, eine Kindereisenbahn, eine Hüpfburg und das Kinderplakettenschießen.

Weiter wird eine große Cafeteria mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingerichtet.

Für 19 Uhr steht die Proklamation des neuen Schützenkönigs auf dem Programm. Der Musikverein Füchtorf wird das Schützenfest an beiden Tagen musikalisch begleiten. Der Schützenfestsonntag wird mit einem Dämmerschoppen mit der Mobildisco „Megahertz“ ausklingen.

An den beiden Festtagen lädt der Schützenverein Meckelwege nicht nur seine Nachbarn und Freunde, sondern alle Interessierten ein, Schützenfest in der Bauerschaft zu feiern.