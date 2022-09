Nahtloser Übergang beim TVK

Mit Julius Maiwald und Leonard Krumme haben zum 1. August gleich zwei Eigengewächse des TV Kattenvenne ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Verein begonnen. Sie beerben Finn Hörnschemeyer und haben in den ersten Wochen bereits viele Einblicke in ihre vielfältige Tätigkeit erhalten.

Der TV Kattenvenne hat zwei neue FSJler. Mit Julius Maiwald und Leonard Krumme absolvieren erneut zwei Handballer aus der eigenen Jugend ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Verein und haben damit Finn Hörnschemeyer beerbt. Offiziell haben sie ihren Dienst am 1. August angetreten, doch das Ferienlager im Juli hatte für alle drei einen besonderen Reiz. So konnte Finn Hörnschemeyer das Lager nutzen, um sich von vielen Kindern, die er täglich in der JSG Tecklenburger Land, der Grundschule oder beim Schwimmen betreut hat, zu verabschieden. Gleichzeitig hatten die beiden „Neuen“ die Chance, viele Kinder kennenzulernen und so mit einem guten Gefühl in das kommende Jahr zu starten.

Für Finn Hörnschemeyer gab es trotz eines aufgrund der Pandemie schwierigen Winters während seines FSJ genug zu tun. Die Unterstützung der Jugendtrainer während der Trainingseinheiten gehörte genauso zu seinen Aufgaben wie diverse AGs in den Grundschulen und offenen Ganztagsschulen der Umgebung. Auch beim Schwimmunterricht der Grundschule und des TVK wurde seine Unterstützung dankend angenommen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Aktuell stehen für den 20-Jährigen die Aufnahmeprüfungen für die Polizei an.

Nun sind also Julius Maiwald und Leonard Krumme gefragt, für die die ersten Wochen sehr interessant waren, wie sie sagen. So hatten beide die Gelegenheit, ihre neuen Ansprechpartner bei der JSG, in Kindergarten, Grundschule und OGS kennenzulernen und auch schon einige Einheiten mitzugestalten. So fällt zum Beispiel das Training der „Mini Minions“ für Vier- bis Sechsjährige in ihren Aufgabenbereich. Für Julius Maiwald ging es nach den Sommerferien zudem direkt für eine Woche mit der vierten Klasse der Grundschule Kattenvenne auf Klassenfahrt.

Während des kommenden Jahres werden die beiden 18-Jährigen drei Seminare des Landessportbundes besuchen und als Betreuer mit zum Jugend-Handballturnier nach Schweden fahren. Die Ausarbeitung und Durchführung eines Projektes sowie die Unterstützung beim Betreiben des TVK-Vereinsheims runden ihren Aufgabenkatalog ab.

Für den TVK und die JSG ist es besonders erfreulich, dass in diesem Jahr zwei FSJler zur Verfügung stehen. So können die Mannschaften noch intensiver betreut werden und durch ihre Präsenz in Kindergarten und Grundschule gleichzeitig neue Kinder für Handball, Tennis oder andere Sportarten im TVK begeistert werden.

Für das kommende Jahr sucht der TVK noch FSJler. Interessierte können sich bei Simone Altesellmeier (

01 71/27 70 952) oder Christian Scherer (

01 75/16 76 196) melden.