Neu, kürzer und attraktiver

Der Vorstand von „Mein Lienen“ packt das nächste Projekt an und will unter anderem den nicht mehr sonderlich attraktiven Barfußpark in einen Naturpfad umwandeln, der durch Fitnessgeräte und Akzentfelder entlang des Weges aufgepeppt werden soll. Für die Arbeitseinsätze im Oktober werden jetzt Helfer gesucht.

„Der Rundweg des Barfußpfades ist nicht mehr das, was er einmal war. Das merkt man spätestens, wenn man vor dem Schild mit der Aufschrift ‚Bitte wenden!‘ hinter dem Feuerwehrhaus angekommen ist.“ Der Vorstand von „Mein Lienen“ weiß das selbst nur zu gut und hat deshalb eine Konzeptanpassung ausgetüftelt, die zukünftig sowohl den Barfuß-Fan als auch den Naturliebhaber ansprechen soll.

So ist geplant, den bisherigen Barfußpfad zu einem großen Teil zurückzubauen und in einen gemulchten Naturpfad umzugestalten, lassen die Verantwortlichen wissen. Entlang dieses Naturpfades sollen künftig verschiedene Fitnessgeräte aufgestellt werden, die während der Wanderung für sportliche Übungen genutzt werden können. Aber auch auf das Barfuß-Erlebnis soll in Zukunft niemand verzichten müssen, betonen die Verantwortlichen um die neue Vorsitzende Ingrid Völker.

Der neue, kürzere und dann etwa 800 Meter lange Barfußpfad soll am Tretbecken starten und die Besucherinnen und Besucher durch den Park führen. Anschließend soll es am Matschspielplatz vorbei, durch das Brücken-Häuschen, um die Wiese Ibershoff herum, wieder in den Park und durch die Liene zurück zum Tretbecken gehen. „Es soll ein kleiner, aber feiner neuer Rundweg entstehen, der durch besondere Felder akzentuiert ist“, heißt es dazu.

Außerdem ist im Park mit der Errichtung einer Brut- und Schutzzone an der westlichen Seite des Dorfteichs eine weitere Umgestaltung geplant, die die Natürlichkeit des Areals unterstützen soll; die Anpflanzungen würden unter anderem von der Kreissparkasse Steinfurt gefördert, teilen die Verantwortlichen mit und suchen zudem nach Sponsoren für die Fitnessgeräte und Paten für die Pflege der Barfuß-Felder. Kleine Hinweisschilder an den Geräten beziehungsweise Feldern sollen auf das Engagement von Gönnern und Ehrenamtlichen aufmerksam machen, so der „Mein Lienen“-Vorstand.

Gleichzeitig werden für die Umgestaltungen viele helfende Hände und Geräte gebraucht. Im Rahmen von zwei großen Arbeitseinsätzen an den Samstagen, 15. und 22. Oktober, sollen unter anderem Vorbereitungen am neuen Barfuß-Rundweg sowie das Anlegen erster Akzentfelder und schließlich die Bepflanzung der Brut- und Schutzzone am Dorfteich und das Mulchen des Barfuß- und Naturpfades durchgeführt werden. Die Aktionen beginnen jeweils um 9.30 Uhr.

Ende August hat Lienen im Rahmen des Mitmachtages „Bewegen, Begeistern, Begegnen“ bereits gezeigt, wie erfolgreich sich im Ort Ideen gemeinsam umsetzen lassen, wenn viele Menschen mitmachen. Deshalb bittet „Mein Lienen“ auch für dieses Projekt um Mithilfe.

Egal ob Einzelpersonen, Familien, Vereine, Firmen, Cliquen, Karten- oder Kegelclubs, Schulklassen oder Kindergartengruppen: Hilfe jeder Art ist willkommen und wird dazu beitragen, Lienen für alle schöner zu machen, sind Ingrid Völker und ihre Mitstreiter überzeugt.

Potenzielle Helfer, Paten und Sponsoren werden gebeten, sich zeitnah bei „Mein Lienen“ (E-Mail: info@mein-lienen.de.) zu melden. Ab Ende September sollen auf der Homepage (www.mein-lienen.de) weitere Infos zu finden sein.