Zweite Chance für die Blühfläche an der Ortsentlastungsstraße

Lienen

Das war schon ein kleines Drama im Sommer dieses Jahres, als ein Mitarbeiter des Kreises versehentlich die im Frühjahr angelegte Blühfläche an der Ortsentlastungsstraße gegenüber des Hofes Ibershoff abgemäht hatte. Am Ende war es wohl doch nicht so schlimm, denn die damals ausgewählte Samenmischung war nicht optimal auf die heimische Insektenwelt abgestimmt, erläuterte Esther Susewind vom Kreis Steinfurt jetzt beim Termin für die Neueinsaat.

Von Michael Schwakenberg