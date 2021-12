Neues Gesicht für zentralen Platz

Linden an der evangelischen Kirche sollen gefällt werden

Die Tage der Linden direkt an der evangelischen Kirche sind wohl gezählt. Das Presbyterium hat die Kronen untersuchen sowie die Schäden dokumentieren lassen. Demnach stellen die Bäume ein Sicherheitsrisiko dar.

„Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.“ Das empfiehlt jedenfalls der Volksmund bei Gewitter. Und was reimt sich auf Linden? Verschwinden. Das hat in diesem Fall zwar nichts mit Gewitter zu tun, steht aber den stattlichen Exemplaren direkt an der evangelischen Kirche bevor.