Neues Zuhause für „Hamlet“ gesucht

Was wird aus „Hamlet“? Jenem Minischwein, das Passanten vor einiger Zeit nahe eines Wanderparkplatzes gefunden haben und das die herbeigerufene Polizei daraufhin an sich nahm (die WN berichteten). Dass das kleine Borstenvieh ein vorübergehendes Zuhause gefunden habe, sei zwar richtig, aber eben nicht die ganze Wahrheit. Das schreibt das Tierheim Tecklenburger Land in einer Pressemitteilung.