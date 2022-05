Nur wenige Kilometer vom Krieg

Anne Schulte-Hillen hilft aktuell als Freiwillige in Uganda. Eigentlich unterrichtet sie Schulklasse, Lehrer oder Krankenhauspersonal über sexuelle Aufklärung. Doch plötzlich fand sie sich mitten in einem Kriegsgebiet wieder.

Es herrscht Krieg im Kongo, an der Grenze zu Uganda. Kongolesische Rebellen überfallen Dörfer im Grenzgebiet. Es wird ein Ansturm von Flüchtlingen erwartet, bis zu 1000 täglich. Mittendrin im Konfliktgebiet in diesen Tagen: Anne Schulte-Hillen aus Lienen. Die pensionierte Lehrerin ist aktuell über die Organisation „Senior Expert Service“ (SES) mit Sitz in Bonn für einige Wochen in Uganda, in der Kleinstadt Kasese, knapp 40 Kilometer von der Grenze zum Kongo entfernt. „Kasase ist ungefähr so groß wie Ibbenbüren“, sagt Schulte-Hillen.