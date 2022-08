Öffentliches WC weiterhin in der Warteschleife

Was ist eigentlich aus dem Vorhaben geworden, in Lienen eine barrierefreie, öffentliche Toilette zu errichten? Mehrere Optionen liegt auf dem Tisch. Die Politik wird sich mit dem Thema im nächsten Sitzungsblock ab dem 5. September auseinandersetzen.

Was ist eigentlich aus dem Vorhaben geworden, in Lienen eine barrierefreie, öffentliche Toilette zu errichten? Nicht zuletzt der VdK hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass eine solche in Lienen dringend fehlt. Ein entsprechender Ratsbeschluss aus Oktober 2021 liegt bereits vor.

Der besagt, in wenigen Worten zusammengefasst, dass die Gemeinde entsprechende Planungen aufnehmen soll, eine öffentliche Toilettenanlage im Haus des Gastes zu errichten, wo jetzt die Bücherei untergebracht ist. Allerdings unter einem Vorbehalt: Zuerst muss für die Bücherei ein neuer Standort gefunden werden.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: „Diesen Ersatzstandort haben wir noch nicht“, erfuhren die WN kürzlich auf Anfrage von Bauamtsleiter Nico Königkrämer. Alternativ gebe es auch die Möglichkeit, Container mit selbstreinigen Toiletten zu bestellen und aufzustellen. Diese Lösung würde mit 100 000 Euro jedoch ordentlich zu Buche schlagen.

Soll die Gemeinde für die Reinigung aufkommen?

Und dann ist da ja noch der Neubau, der gerade ganz in der Nähe direkt am Dorfteich hochgezogen wird. Bauherr Ernst-Rudolf Hunsche hatte neulich im WN-Gespräch unterstrichen, dass er nach wir vor bereit sei, eine öffentliche Toilettenanlage in den Bau zu integrieren und an die Gemeinde zu vermieten. Eine Möglichkeit, der Königkrämer nach eigener Aussage aufgeschlossen gegenübersteht. Allerdings obliege die Entscheidung nach wir vor der Politik, weshalb das Thema im kommenden Sitzungsblock erneut auf die Tagesordnungen der zuständigen Fachausschüsse gesetzt werde.

Einen Haken hätte die Lösung in dem Hunsche-Bau jedoch, merkt Königkrämer an: „Dann läge die Reinigung im Aufgabenbereich der Gemeinde.“ Und dafür Personal zu finden, sei aktuell äußerst schwierig bis fast unmöglich.

Der nächste Sitzungsblock startet mit dem Planungs- und Bauausschuss, der am Montag, 5. September, ab 18 Uhr im Haus des Gastes tagt.