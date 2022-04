Pfarrerin Verena Westermann tritt kürzer

Mit Wirkung zumFreitag (1.4.) wurde die verbundene Pfarrstelle der beiden Kirchengemeinden Lienen und Kattenvenne aufgehoben. Dies haben die beiden Presbyterien der evangelischen Kirchengemeinden Lienen und Kattenvenne beschlossen. Vorausgegangen war im Februar ein Antrag der bisherigen Pfarrstellen-Inhaberin Pfarrerin Verena Westermann auf Reduzierung ihres Stellenumfangs auf 50 Prozent.

Damit verfügt die evangelische Kirchengemeinde Lienen in Zukunft nur noch über eine Pfarrstelle, die Pfarrerin Miriam Seidel innehat. Sie wurde im vergangenen Monat in ihr neues Amt in Lienen eingeführt und füllt die Stelle im Moment aufgrund von Elternzeit mit 75 Prozent aus.

Nach dem Antrag von Pfarrerin Verena Westermann müsse sich die Kirchengemeinde Lienen strukturell neu ordnen, da die pfarramtliche Versorgung nunmehr mit einer Pfarrperson weniger geschieht.

Auf WN-Nachfrage begründete Westermann die Reduzierung mit dem Wunsch, vor dem Ruhestand kürzer treten zu wollen. Der aktuelle Zeitpunkt sei günstig gewählt, weil Seidel ihre Stelle aktuell selber einrichten könne. Bisher besaß Westermann eine 100-Prozent-Stelle, die zu 60 Prozent in Kattenvenne und zu 40 Prozent in Lienen abgedeckt wurde. Dort wird die 60-Jährige, die 2012 ihr Amt als Pfarrerin antrat, weiterhin ihren Dienst im Seniorenheim Baulmann machen. Außerdem werde sich an den abwechselnden Gottesdienst-Schichten nichts verändern: „Miriam Seidel und ich werden jede Woche im Wechsel um 9.30 Uhr in Kattenvenne und um 11 Uhr in Lienen unsere Gottesdienste abhalten.“ Auch die gegenseitige Vertretung bei Urlaubs- oder Krankheitstagen. Bei der künftigen Neuausrichtung wird auch Monika Altekrüger, Pfarrerin im Entsendungsdienst für die Region Ladbergen, Lienen und Kattenvenne, mit einem Umfang von 25 Prozent unterstützen, heißt es.