Der Sozialverband VdK macht sich dafür stark, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformen in der Pflege umgesetzt werden. Dem frisch gewählten Schriftführer des VdK Kattenvenne liegt das Thema besonders am Herzen.

Es geschieht manchmal von jetzt auf gleich, manchmal schleichend: Die Mutter, der Vater, die Partnerin oder der Partner werden zum Pflegefall und sind nicht mehr in der Lage, ein selbstständiges Leben zu führen. Auch Kinder können betroffen sein.

„Plötzlich steht man vor der Situation“, erinnert sich Ingo Pellemeier im WN-Gespräch an den Moment zurück, als er erfuhr, dass sein Sohn mit einem Gendefekt zur Welt gekommen ist. „Anfangs hat es noch den Anschein gemacht, dass alles in Ordnung ist. Wir haben erst nach und nach festgestellt, dass etwas nicht stimmte. Er wollte sich nicht drehen und war in seinen Bewegungen eingeschränkt“, schildert der treu sorgende Vater die Entwicklung seines Kindes.

VdK ruft zur Umsetzung der Reformen in der Pflege auf

Der Sohn von Ingo Pellemeier hat Pflegegrad 5. Er kann weder sprechen noch laufen und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt Pellemeier, der weiß, was es bedeutet, einen Angehörigen zu pflegen. Das Thema ist wichtig und kann jeden unerwartet treffen.

In der Politik kommt der Pflegebereich trotzdem immer noch zu kurz. „Zum Tag der älteren Generation hatte der Sozialverband VdK Deutschland die Bundesregierung dazu aufgerufen, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformen in der Pflege endlich umzusetzen“, berichtete der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Kreis Steinfurt, Dr. Reinhold Hemker, am vergangenen Dienstag bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Kattenvenne in der Gaststätte Gravemeier. Hemker, der hier zum letzten Mal in seiner Funktion als Kreisvorsitzender zu Gast war, war gebeten worden, auch zum Thema Pflege unter Einbeziehung der Pflegekampagne des VdK zu referieren.

Dr. Reinhold Hemker ist von seinem Amt als Vorsitzender des Sozialverbandes VdK im Kreis Steinfurt zurückgetreten. Foto: Dirk Drunkenmölle

Bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Pflege schaffen

In seinem Vortrag verwies er darauf, dass überall im Kreis Steinfurt die Kooperation zwischen den verschiedenen Sozialverbänden gut funktioniert, wenn es sowohl im ehrenamtlichen als auch im hauptamtlichen Bereich ein gutes persönliches Miteinander gibt. Deutlich wurde auch durch mehrere Aussagen von VdK-Mitgliedern, die darauf verwiesen, dass, wenn zu Hause Nächstenpflege geleistet wird, eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf noch in dieser Legislaturperiode angegangen werden muss.

Mehr als vier Millionen Menschen werden laut VdK zu Hause gepflegt, die meisten ausschließlich von Angehörigen. Und die Mehrzahl dieser pflegenden Angehörigen ist im Erwerbsalter. Die Betroffenen fordern, dass sie einen Anspruch auf Pflegezeit und Pflegegeld erhalten, analog zu Elternzeit und Elterngeld. „Es darf nicht sein, dass Angehörige mit der Doppelbelastung von Beruf und Pflege alleine gelassen werden oder gar aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, um die häusliche Pflege leisten zu können“, sagte Reinhold Hemker.

Im Verlauf des Vortrags wurde auch darauf hingewiesen, dass es nicht nur im Interesse der pflegenden Angehörigen, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels auch im Interesse der Arbeitgeber sei, hier Möglichkeiten der Vereinbarkeit zu schaffen. Kritisiert wurde, dass der aktuelle Gesetzentwurf zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege keine Einführung einer Lohnersatzleistung bei pflegebedingten Auszeiten vorsieht, obwohl dies im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

VdK-Kreisvorsitzender Reinhold Hemker tritt zurück

Herbert Suhre, erster Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Kattenvenne, bedankte sich bei Hemker und bedauerte seinen Rücktritt. Nach dem Verbandstag am 29. April legte der Kreisvorsitzende sein Amt nieder. Ihm wurde für seine langjährige gute Kooperation gedankt. Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Kattenvenne beschlossen einstimmig, die von Hemker vorgestellten Forderungen zu unterstützen.

Im Nachgang folgten die Wahlen, mit folgendem Ausgang: Erster Vorsitzender Herbert Suhre; stellvertretender Vorsitzender Dietmar Bosse; Kassierer Peter Richtering, stellvertretender Kassierer Johannes Erfmann; Kassenprüfer Günter Meyer und Klaus Jakob Elshoff; Schriftführer Ingo Pellemeier; Beisitzer Birgit Bosse, Ulla Schippmann, Fritz Dellbrüge Erika Fahrenhorst; Ingrid Hukriede als Frauenbeauftragte. Alle nahmen die Wahl an und sind motiviert, sich weiterhin für das Thema Pflege starkzumachen.

Die Mitglieder des VdK Ortsverbandes Kattenvenne verabschieden den Vorsitzenden des Sozialverbandes VdK im Kreis Steinfurt, Dr. Reinhold Hemker, in den Ruhestand. Foto: VdK Ortsverband Kattenvenne

Allen voran Ingo Pellemeier. Seine Familie wurde von Beginn an von der Lebenshilfe und vom VdK Kattenvenne unterstützt. Pellemeier selbst möchte jetzt andere Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebenslage befinden, bestärken und sich dafür einsetzen, dass ihnen, so gut es geht, geholfen wird. Betroffene können sich jederzeit an den VdK Kattenvenne wenden.