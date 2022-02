Christian Bleiming am 12. März im Haus des Gastes

Der Pianist Christian Bleiming ist ein häufiger und gerngesehener Gast in Lienen.

Zu Piano Blues und Boogie Woogie lädt die Gemeinde Lienen am Samstag, 12. März ins Haus des Gastes ein. An den Tasten sitzt Christian Bleiming, der laut einer Pressemitteilung als „Westfälischer Boogie-König“ nicht nur Klassiker des Genres, sondern auch hörenswerte Eigenkompositionen vorstellt. Der Münsteraner spielt einen traditionellen Stil in der Art von „Pinetop“ Smith, Meade „Lux“ Lewis und anderer Altmeister.

In Lienen ist er als Solokünstler regelmäßig zu erleben. „Dass er seine Musik lebt, ist dem Pianisten in je-der Sekunde anzumerken. Mit oft geschlossenen Augen spielt er die Lieder und fühlt den Rhythmus und die Melodien förmlich mit. Auch die begeisterten und beeindruckten Zuhörer wippten immer wieder im Takt mit und honorierten jedes Stück im Haus des Gastes mit viel Beifall“, zitiert die Gemeinde aus einem Pressebericht.

Im Laufe seiner nun mehr als 30 Jahre währenden Laufbahn erspielte sich Bleiming zunächst im Münsterland einen gewissen Ruhm. Er war viele Jahre regelmäßig in der WDR-Fernsehtalkshow „Theatercafé live“ zu erleben, bevor ihn seine Tourneen bis nach Sylt, Dresden, an den Bodensee oder auch ins Ausland führten. Beginn des Konzerts ist am Samstag, 12. März, um 20 Uhr, Karten zum Preis von 14 Euro können bei der Tourist-Information reserviert werden. Die Sitzplätze sind nummeriert. Es gilt die 2G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich.

Weitere Informationen hat das Team der Tourist-Information Lienen (

0 54 83/73 96 50, E-Mail touristik@lienen.de)