Polizei findet das mutmaßliche Tatmesser

Das Bild zeigt den Tatort am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne kurz nach der tödlichen Messerattacke.

Nach dem Tötungsdelikt in Lienen-Kattenvenne am vergangenen Mittwochnachmittag (25.5.) sind die Ermittlungsbehörden weiterhin mit einem Foto weiter auf der Suche nach dem 45-jährigen Tatverdächtigen. Dieser ist noch auf der Flucht, sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Nachdem der Opel Zafira des Beschuldigten ist am Freitagabend am Bahnhof in Lengerich sichergestellt werden konnte, wurde am Dienstag nahe am Tatort das mutmaßliche Tatmesser gefunden.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster heißt es, dass Polizisten das mutmaßliche Tatmesser im Nahbereich des Tatortes gefunden haben.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Foto: Polizei

Mit Unterstützung einer technischen Einheit aus Wuppertal suchten die Ermittler das an den Parkplatz angrenzende Gleisbett und das Buschwerk nach Beweismitteln ab. Im Grünbereich fanden sie ein Küchenmesser mit schwarzem Griff und einer circa 15 Zentimeter langen Klinge. „Ob es sich bei dem Messer tatsächlich um das Tatwerkzeug handelt, müssen nun unsere kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben“, verdeutlichte Julika Böhlendorf nach der Auffindung.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es in der Vergangenheit mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer der Messerattacke gekommen sein. Hinweise zu der Tat und dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Münster unter 02 51/275-4600 entgegen.