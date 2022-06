Pritschen, baggern, Sonnenschein

Viel los war am Samstag rund um das Hallenfreibad. 26 Mannschaften mit jeweils acht Spielerinnen und Spielern gingen ab etwa 13 Uhr an den Start. Bejubelt und angefeuert wurden sie von zahlreichen Zuschauern.

Mit einem Hechtsprung bekommt der Spieler den Ball noch vor dem Sand in die Luft geschlagen, sein Mitspieler nimmt ihn auf und haut ihn gekonnt und dazu noch mit einer gehörigen Portion Wucht über das Netz zurück – Punktgewinn und Jubel folgen. Am Rand feuert der Anhang an, die Stimmung ist bestens. Auch weil Udo Janning, rund um Lienen besser als DJ „Farmer“ und unter anderem vom Meckeldance bekannt, bestens aufgelegt war und von mittags bis abends Stimmung bei Spielern, Zuschauern und Anhang machte.

Wenn Dieter Garnholz in die Runde der zahlreichen Teams und Spieler schaut, muss er schmunzeln: „Das ist doch einfach genial. Wir haben seit 2019 endlich wieder ein Turnier auf die Beine gestellt, zu dem wir vor allem wieder junge Menschen begeistern konnten und einen Tag richtig was bieten können.“ Garnholz ist erster Vorsitzender des Fördervereins des Hallenfreibads.

Die Euphorie für den Beach-Cup mag anhalten, betrachtet man das Starterfeld für die Auflage im kommenden Jahr: „Die ist mit 20 Teams jetzt schon sehr gut besetzt.“

Endlich wieder raus, endlich wieder feiern und endlich zusammen Sport treiben – all das war ab 12.30 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt liefen alle Teams unter dem tosenden Beifall des Publikums ein, auch die verrücktesten Verkleidungen und lauteste Unterstützung wurde am Samstag belohnt – mit einem Zusatzpreis.

Garnholz ist es dabei natürlich besonders wichtig zu betonen, dass „es hier wirklich nur um Spaß geht.“ Zwar gab es am Ende für die ersten drei Mannschaften auch Pokale, aber das war eher Nebensache.

Aufgeteilt waren die Mannschaften wie üblich in vier Gruppen, unter anderem pritschten und baggerten nach den üblichen Beachvolleyball-Regeln die Teams von Schwarz-Weiß Lienen, der Alten Herren-Abteilung und dem DLRG mit. Die meisten kamen aus Lienen, aber auch Teams der Preußen-Kicker aus Lengerich oder aus Tecklenburg waren an den Start gegangen.

Immer den Überblick über aktuelle Ergebnisse und Spielstände hatte Stephan Heetlage, ebenfalls im Orga-Team federführend dabei war Uwe Knappheide. Heetlage hob hervor: „Wir haben als Team gemeinsam ein gutes Programm auf die Beine gestellt, man merkt, dass alle Bock haben und einen guten Tag miteinander haben wollen – das ist das wichtigste."

Auch an die ganz Kleinen hatten die Lienener gedacht: Hüpfburgen und zahlreiche Spielmöglichkeiten boten ein abwechslungsreiches Vergnügen. Bei Temperaturen um die 30 Grad erfreute sich die ein oder andere Abkühlung an den Getränkewagen größter Beliebtheit.