Prognosen zeigen Handlungsbedarf

In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am kommenden Montag legt die Verwaltung Zahlen und Prognosen vor, die den Handlungsdruck unterstreichen. Die Kapazitäten gehören auf den Prüfstand.

Die Prognosen für die Schülerzahlen in den kommenden Jahren haben in jüngster Zeit für Diskussionen um die aktuellen Schulstandorte gesorgt. Unter anderem ging es um die Frage, ob die Grundschule Lienen am bestehenden Standort an der Schulstraße in ausreichendem Maße erweitert werden kann oder ob ein Umzug in das Schulgebäude am Lührmannsweg die geeignetere Alternative wäre. Und was würde dann aus der Waldorfschule?

In der nächsten Sitzung des Schulausschusses am kommenden Montag, 14. November (Haus des Gastes 18 Uhr), legt die Verwaltung Zahlen und Prognosen vor, die den Handlungsdruck unterstreichen.

Demnach sind die Einschulungsjahrgänge 2023/24 bis 2027/28 deutlich stärker als in den Jahren davor. Die Anzahl der i-Männchen beträgt dann zwischen 93 und 110 und nicht mehr nur gut 80. Erfahrungsgemäß gehen davon zwischen 80 und 90 Prozent auf eine der beiden Grundschulen. Die anderen Kinder besuchen auswärtige Schulen (Grundschule Hohne, Grundschule Ostenfelde oder Förderschulen) beziehungsweise die Waldorfschule. Allerdings gibt es auch sogenannte Einpendler aus dem grenznahen Gebiet von Lengerich und Ladbergen an der Grundschule in Kattenvenne.

Die Schulanmeldungen an den Grundschulen der Gemeinde für das Schuljahr 2023/24 haben in Kattenvenne in der letzten Oktoberwoche stattgefunden und in Lienen Anfang November. Die aktuellen Zahlen werden in der Ausschusssitzung bekanntgegeben.

Aus der Geburtenrate und aus dem bisherigen Anmeldeverhalten ergibt sich, basierend auf der langfristigen durchschnittlichen Anmeldequote der Jahre 2000 bis 2023, die Prognose, dass die Grundschule in Lienen für einige Jahre mit einem dreizügigen Jahrgang starten wird.

Das hat auch Folgen für die Übermittagbetreuung und den Offenen Ganztag. Die beiden Angebote wurden im Schuljahr 2019/20 an beiden Grundschulen von insgesamt 155 Schülern wahrgenommen, im Schuljahr 2022/23 könnten es schon 170 Sein.