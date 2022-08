Rabenschwarze Geschichten

Am 10. September können die Gäste von Markus Veith einiges erleben.

Zu einem schaurig-schönen Parkspaziergang lädt die Tourist-Information am 10. September ein.

Niemand kennt sich besser in der Finsternis aus: Edgar Allen Poes Rabe löst sich aus dem Gruselgedicht und lädt ein zu einem schaurig-makabren Spaziergang durchs Dunkelgrün. Denn dieser düstere Vogel kann nicht nur „Nimmermehr“ von sich geben. Er vermag die Seelen Verstorbener zu sehen, weiß genau, wo sich auf welche Weise Morde zugetragen haben und trägt diese Geschichten in Zeilen rabenschwarzen Humors vor. Er führt durch den Busch, krächzt lyrische Fontanen und über allem glimmt der Morgenstern.

Markus Veith nimmt die Teilnehmer mit in diesen schaurig-schönen Spaß mit Gänsehaut- und Lach-Garantie. Treffpunkt ist am 10. September um 17.30 Uhr und 20 Uhr jeweils am Haus des Gastes.

Nach dem Spaziergang geht ein Hut rum und der Rabe bittet um Entlohnung. „Merk auf, wenn‘s aus Gesträuch keucht, wenn du dich trollst durch dunkle Nacht. Wenn schauernd dir ein Lachen entfleucht, dann ist’s gewollt und so gedacht.“

Reservierungen bei der Tourist-Information Lienen,

0 54 83/ 73 96 50, E-Mail touristik@lienen.de.