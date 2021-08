Radwegenetz und Bürgerbus-Angebot ausbauen

Mit den im weiteren Verlauf der Legislaturperiode anstehenden Aufgaben haben sich die Mitglieder der SPD-Fraktion im Gemeinderat in einer Klausurtagung beschäftigt.

Im Kommunalwahlkampf hatten sich die Sozialdemokraten vorgenommen, Grundstücksspekulationen zu verhindern sowie den sozialen Wohnungsbau und örtliche Familien zu fördern. Das sei mit dem Baugebot in aktuellen und künftigen Bebauungsplänen, der Quote für Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein in Mehrfamilienhäusern sowie dem Punktesystem bei der Vergabe von Baugrundstücken erfolgreich gelungen.

In den kommenden Monaten muss es nach Ansicht der Fraktion darum gehen, das gemeindliche Verkehrskonzept weiter zu verbessern. Dazu gehört aus Sicht der SPD, beispielsweise das Radwegenetz konsequent zu stärken und das Bürgerbus-Angebot (nach dem Neustart im September) nach Möglichkeit zu erweitern.

Um eine lebenswerte Umwelt zu bewahren und zu stärken, will die SPD-Fraktion in den nächsten Monaten die Möglichkeit der Gründung einer Bürger-Solargenossenschaft prüfen, um so noch mehr öffentliche und private Dachflächen mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Darüber hinaus sollen gemeindliche Grünstreifen „endlich aktiv ökologisch sinnvoll bepflanzt werden“, heißt es im Bericht.

„Insgesamt blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr der Ratsarbeit zurück, doch es bleibt auch in Zukunft noch einiges zu tun“, resümierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Huneke am Schluss der Klausurtagung.