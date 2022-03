Rat stimmt über Haushalt und Stellenplan ab

Heute kommt der Rat zusammen. Einer der Hauptpunkte ist der aktuelle Haushalt. Los geht es in der Aula der Waldorfschule ab 18 Uhr.

Sitzung am Montag in der Aula der Waldorfschule

Der Rat tagt am Montag, 7. März, ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Aula der Waldorfschule. Hauptpunkt ist der Haushalt für das laufende Jahr samt Stellenplan für die Verwaltung, den Kämmerer Daniel Püttcher im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss ausführlich vorgestellt hat (die WN berichteten).

Ebenso geht es um einen Antrag der CDU-Fraktion zur Beruhigung der Verkehrssituation auf dem Kibben Himmel. Besonders im Blick hat die CDU den Abschnitt westlich der Kreuzung mit dem Handieker Damm. Unter anderem fordert die CDU Geschwindigkeitsbegrenzungen auf maximal 50 Stundenkilometer, die Änderung einiger Vorfahrt-Regelungen sowie das Aufbringen von entsprechenden Markierungen und Aufstellen einer Beschilderung. Eine ausführliche Beratung dürfte in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses erfolgen, der am Montag, 14. März, ab 18 Uhr im Hauses des Gastes tagt. Bereits am Dienstag, 8. März, ist für 18 Uhr im Gast des Hauses eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit angesetzt.