Rentierschlitten auf dem Traktor

Ein Konvoi der besonderen Art hatte sich am Samstag auf den Weg von Lengerich nach Ladbergen gemacht. Die Landjugend fuhr mit weihnachtlich geschmückten Traktoren durch die Straßen und erfreute die Menschen.

22 Trecker aus Ladbergen, Lengerich und Leeden haben sich am Samstag auf den Weg gemacht. Gefilmt wurden sie nicht nur von den Menschen am Straßenrand sondern auch von Christian Schweer mit einer Drohne.

Da soll noch einer sagen, in Corona-Zeiten kann man Menschen nicht mehr zusammenbringen. Die Lengericher Landjugend, die federführend die Lichterfahrt am Samstag initiiert hat, rührte im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel, und siehe da: Aus allen Häusern waren die Menschen gekommen, stellten sich an den Straßenrand und sahen einen Trecker nach dem nächsten durch die Orte fahren. Bei der ersten Lichterfahrt von Hohne durch Lengerich bis nach Ladbergen.

Los ging es für die etwa 22 Trecker, von denen zahlreiche Fahrer auch aus Ladbergen und Leeden gekommen waren, in Hohne auf dem Hof Höcke. Bei eisigen Temperaturen, nebeligen Bedingungen und unter Begleitung der Polizei, die vor der Kolonne herfuhr, ging es kurz vor 17 Uhr los – passend zur Dunkelheit erleuchteten die Traktoren die Straßenzüge des Tecklenburger Landes.

Lichterfahrt auch in Nordwalde

Ähnliche Aktionen gab es im vergangenen und auch bereits in diesem Jahr schon einige. Unter anderem in Nordwalde konnten die beleuchteten Fahrzeuge schon begutachtet werden. Für die Lengericher – und auch die Ladberger – war es derweil eine Premiere.

Die Organisatoren werden sich in ihren Mühen bestätigt fühlen, an den Straßen standen vor allem Familien mit kleinen Kindern. Ein Trecker hatte sogar einen Tannenbaum inklusive beleuchtetem Rentier vor sich hergetragen. Direkt hinter dem Polizeiwagen und damit auf der Pole Position wurden das Christkind und der Weihnachtsmann gefahren – es wurde hier und da besonders auf die Freude der kleinen Fans am Straßenrand geachtet.

„ Es sind alle gekommen, alles klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. “ Marika Krumme

Marika Krumme aus dem Vorstand der Landjugend zeigte sich angesichts der vielen Zuschauer am Straßenrand und der vielen Leute, die mit ihren Treckern den Zug unterstützten, begeistert: „Es sind alle gekommen, alles klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Und Erinnerungen werden sie auch haben. Christian Schweer – einst selbst in der Landjugend aktiv – filmte das Spektakel trotz widriger Wetterbedingungen mit seiner Drohne.

Im Vorfeld wurde die Aktion unter anderem in den sozialen Netzwerken mit dem Verweis auf den Routenplan beworben. Demnach konnten sich die Menschen schon an die Route passend aufstellen, unter anderem durch die Lengericher Innenstadt, an einer Senioreneinrichtung vorbei und über den Saerbecker und Aldruper Damm ging es für die Bauern.

Menschen in Corona-Zeiten etwas Gutes tun

Über die Tecklenburger Straße ging es dann durch den Ladberger Ortskern, einmal durch den großen Kreisverkehr und über die Lengericher Straße zum Ostbevener Damm. Ziel der Rundreise bei eisigen Temperaturen war ein Bauernhof zwischen Lengerich und Ladbergen.

Die Idee hinter dem Projekt – den Menschen auch in Corona-Zeiten etwas Gutes zu tun und vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten – die ist auf jeden Fall umgesetzt worden.

Für alle, die es nicht gesehen haben: Vom Start des Zuges können Sie sich auch im Online-Auftritt unserer Zeitung mit einem Video ein eigenes Bild machen.