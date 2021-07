Rote Karte für Abfallsünder

In die Biotonne gehören, wie der Name schon sagt, ausschließlich organische Abfälle. Was aber, wie sich in den Fermenterhallen der Entsorgungsgesellschaft zeigt, nicht immer der Fall ist. Batterien und Kunststoff sind nur zwei der sogenannten Störstoffe. In Lienen sind die Biotonne jetzt auf ihren Inhalt kontrolliert worden – und einige Behälter blieben ungeleert stehen.

In ausgewählten Lienener Straßenzügen wurden in den vergangenen Wochen die Biomülltonnen kontrolliert. In den Fermenterhallen in Saerbeck (großes Bild) werden ganze Ladungen aus der jeweiligen Kommune auf Fremdstoffe untersucht

Da dürfte der eine oder andere Haushaltsvorstand negativ überrascht gewesen sein, dass die Müllabfuhr quasi einen Bogen um die Biotonne gemacht hatte. Wer diese jedoch falsch befüllt, der muss genau damit rechnen.

Frühmorgens waren drei Kontrolleure der kreiseigenen Entsorgungsgesellschaft (EGSt) im Gemeindegebiet unterwegs, um in ausgewählten Straßenzügen Blicke in die Tonnen für den organischen Abfall zu werfen. Denn unter dem Deckel befindet sich häufig nicht das, was die EGSt in ihren Fermenterhallen in Saerbeck in Humus und Blumenerde verwandeln möchte. Über die genauen Ergebnisse der Kontrolle will die EGST in der kommenden Woche informieren.

Ziel ist ein absolut sauberer Bioabfall ohne Störstoffe, insbesondere Kunststoffe. Daher gehen die Biotonnen-Kontrolleure regelmäßig in den einzelnen Kommunen auf Patrouille und kleben bei Beanstandungen gelbe und rote Aufkleber auf die entsprechenden Tonnen.

Die gelben Aufkleber sind eine Verwarnung. Kommt es hier zu einer Wiederholung, wird die Tonne bei einer der folgenden Kontrollen mit einem roten Aufkleber versehen und nicht geleert. Der Wiederholungstäter muss seine Biotonne auf jeden Fall nachsortieren, damit sie bei der nächsten regulären Abfuhr geleert werden kann.

Ist der Inhalt gleich bei der ersten Kontrolle komplett falsch, wird die rote Karte sofort gezeigt und diese Tonne bleibt stehen. Auch dann gilt: richtig aussortieren und eine Abfuhr der Biotonne erfolgt zum nächsten regulären Abfuhrtermin.

Die Kontrollen finden immer in enger Abstimmung mit den Verwaltungen vor Ort statt. Im Laufe eines Jahre soll in einer Kommune

wie Lienen jeder Straßenzug einmal dran gewesen sein, erläutert Philipp Weber von der EGST.

Kämmerer Daniel Püttcher findet den Einsatz der Kon-trolleure richtig und wichtig: „Wer will schon Batterien in seiner Blumenerde haben?“, fragt er – und verweist darauf, dass in einer Biotonne sogar Elektroschrott gefun-

den wurde. Aber auch Hochglanzprospekte, tote Tiere, Asche, Hundekot oder Katzenstreu hätten in besagten Gefäßen nichts zu suchen, sondern gehörten in den Restmüll.

Was erlaubt und was verboten ist, darüber gibt die EGST Auskunft auf ihren Internetseiten.