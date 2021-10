Rudolf Henn seit 70 Jahren dabei

Auch in diesem Jahr musste der Sportverein Schwarz-Weiss Lienen während seiner Jahreshauptversammlung auf die Ehrung von Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstreue verzichten.

Der Verein hatte sich jetzt ein Alternativprogramm ausgedacht. Da auch im Jahr 2020 keine Ehrung in einem angemessenen Rahmen möglich war, lud man die Jubilare von 2020 und 2021 zu einem gemütlichen Abend mit einem kleinen Imbiss in die Clubräume der OEG Arena Lienen unter Einhaltung der üblichen 3 G-Regeln ein. Rund 30 Mitglieder nahmen das Angebot dankend an. Dabei war nach Angaben des Vereins zu spüren, dass aller erfreut darüber waren, dass in heutiger Zeit ein kleines Programm angeboten werden konnte.

Der Vorsitzende Helmut Hettwer bedankte sich bei den Jubilarinnen und Jubilaren für die langjährige Vereinstreue. Auch Rudolf Henn folgte der Einladung des Vereins, er wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. In seiner Rede ließ der Vorsitzende die zurück liegende Zeit kurz Revue passieren.

Bürgermeister Arne Strietelmeier überreichte den Jubilarinnen und Jubilaren anschließend die Urkunden und ein Präsent des Sportvereins.

Urkunden überreicht

Geehrt wurden: Für 25 Jahre: Brigitte Aufderhaar, Jörg Berdelmann, Annegret Kaiser, Christian Kaiser, Hermann Kaiser, Dirk Lechler, Kirsten Lechler, Florian Leimbach, Jürgen Matheke, Manfred Schulte-Uffelage, Vera Schulte-Uffelage, Sigrun Weitzel-Schulte Uffelage, Michael Weniger.

40 Jahre: Eberhard Blank, Annedore Dölling, Karl-Heinz Dölling, Thomas Dölling, Waltraud Elsler, Christa Gerseker, Karsten Hawerkamp, Marc Hettwer, Maik Huneke, Maik Horstkotte, Erika Horstmeier, Veronika Lehmann, Annemarie Lienenklaus, Marlies Westing.

50 Jahre: Ralph Denter.

60 Jahre: Wolfgang Busiek, Dieter Horstmeier, Fritz Klopmeier, Willi Klopmeier, Dieter Krause, Ulrich Krause, Friedrich Krähmeyer, Rolf Meier, Martin Mentrup, Norbert Stupin.

70 Jahre: Rudolf Henn.