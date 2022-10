Sattes Plus statt kräftigem Minus

Das hatte sich so nicht angedeutet: Statt eines im Haushaltsplan prognostizierenden Fehlbetrags von knapp 1,4 Millionen Euro weist der Jahresabschluss 2021 einen satten Überschuss in Höhe von rund 670 000 Euro aus. Kämmerer Daniel Püttcher erklärt, wie das zustande kommt.

Die Gemeinde hat das Jahr 2021 finanziell deutlich besser abgeschlossen als geplant – zumindest auf dem Papier. Statt des im Haushaltsplan prognostizierten Fehlbetrags von knapp 1,4 Millionen weist der Jahresabschluss ein Plus von knapp 670 000 Euro aus. Macht eine Differenz von satten zwei Millionen Euro. Dafür verantwortlich sind aus Sicht von Kämmerer Daniel Püttcher drei Faktoren.

Personalkosten "eingespart"

Zum einen sind es Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 780 000 Euro, die ins Jahr 2022 übernommen werden – also (Unterhaltungs)Maßnahmen, die aufgrund von Personalengpässen und Lieferschwierigkeiten schlichtweg noch nicht erledigt, aber möglichst noch in diesem Jahr durchgeführt werden sollen. Diesem Vorschlag der Verwaltung hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung jedenfalls zugestimmt.

Des Weiteren ergibt sich die Differenz aus Minderaufwendungen in Höhe von 890 000 Euro. Etwa Bauleistungen, die vorerst zurückgestellt worden sind, wie Püttcher sagt und auf den Straßen- und Kanalbau oder den aufgeschobenen OGS-Anbau verweist, für den erste Planungsleistungen bereits im Haushalt 2021 veranschlagt waren. Und schließlich wurden Personalkosten „eingespart“, weil Stellen nicht neu besetzt werden konnten – allein für den Haushalt positiv.

Gute Auftragslage vermehrt Gewerbesteuer

Erfreulich indes ist die Entwicklung der Gewerbesteuer. Dort hat es 2021 nämlich Mehreinnahmen in Höhe von circa 541 000 Euro als kalkuliert gegeben. Was auf keine Einmalzahlung, sondern vielmehr „eine gute Auftragslage unserer mittelständischen Betriebe zurückzuführen ist“, wie Püttcher betont. Und nach wie vor sei das Interesse an Grundstücken im Gewerbepark Kattenvenne groß und die Gemeinde bemüht, einen guten Branchenmix vorzuhalten. Vor den aktuellen Herausforderungen ein wichtiges Unterfangen.

„Noch nie zuvor war die Haushaltsplanung ein derartiger Blick in die Glaskugel“, betont der Kämmerer vor dem Hintergrund der anhaltenden Flüchtlingswelle sowie der Unsicherheiten auf dem Energiesektor.

Im Übrigen: Auf die Haushaltssicherung, in der sich die Gemeinde befindet, hat der Jahresüberschuss keine Auswirkung. „Wir müssen weiterhin zuschauen, dass der Haushalt 2025 ausgeglichen ist“, blickt Püttcher voraus.