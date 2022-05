Anwohner sind erschüttert: „Schlimm, was passiert ist“

Still ist es am Freitagmorgen am Kattenvenner Bahnhof, wo am Mittwoch ein 55-Jähriger ums Leben gekommen ist. Nach dem dringend Tatverdächtigen wird inzwischen öffentlich gefahndet - die Polizei veröffentlichte ein Foto des Mannes.

Still ist es am Freitagmorgen am Kattenvenner Bahnhof. Wenige Pkws und Fahrräder stehen auf dem Parkplatz an der Ladberger Straße, eine Radlerin biegt gerade in die Siedlung ein, eine Familie mit zwei Kleinkindern kommt mit ihren Fahrrädern aus dem Tunnel. Dort wo am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen ist, erinnern rund 36 Stunden später nur noch ein Blumenstrauß und eine Kerze an das Geschehen, das sich dort zugetragen hat.