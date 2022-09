Schwarz-Weiß schaut genau hin

Die Ratsmitglieder haben am Montag, 26. September, eine umfangreiche Tagesordnung vor der Brust: Bestellung der Feuerwehr-Führung, Wirtschafts- und Erfolgsplan der Bäder- und Wasser GmbH, Bildung einer Arbeitsgruppe „zukunftsfähige Schulbau“, mehrere Aufstellungen und Änderungen von Bebauungsplänen, die unter anderem den Wohnmobilstellplatz am Hallenfreibad betreffen, und einiges mehr. Und zweimal werden die Verantwortlichen von Schwarz-Weiß Lienen sicher ganz genau hinhören. Geht es doch um die Sanierung der Flutlichtanlage sowie die Änderung des Bebauungsplans „Sportzentrum Lienen“. Dadurch soll erreicht werden, dass auf dem Areal der Bau einer offenen Remise zur Unterbringung von Geräten zur Platzpflege möglich wird – Anschlüsse für Licht und Strom sind nicht vorgesehen.

Der SWL-Vorsitzende Helmut Hettwer wird am Montag ab 18 Uhr auf jeden Fall im Haus des Gastes sein, um die Diskussion über die Umrüstung der rund 30 Jahre alten Flutlichtanlage auf LED-Technik zu verfolgen. Sein Verein hatte das Vorhaben bereits im vergangenen Jahr angestoßen und auf eine 35-prozentige Förderung des Bundes gehofft. Die Gemeinde, die beschlossen hatte, die verbleibenden Kosten in Höhe von knapp 20. 000 Euro im Fall einer Förderung zu übernehmen (Gesamtkosten circa 31. 500 Euro), wartet mit dem Sportverein noch immer auf eine Entscheidung.

Da die Sportler wiederum aber großes Interesse und das Ziel haben, die etwaige neue Flutlichtanlage noch in dieser Wintersaison in Betrieb zu nehmen, sind sie aktiv geworden und haben kurzfristig Sponsoren für das Energiesparprojekt gewonnen. Diese, so steht es in der entsprechenden Sitzungsvorlage, haben sich bereit erklärt, die im Fall einer sofortigen Umsetzung definitiv entfallenden Zuwendungen in Höhe von rund 11 .000 Euro zu übernehmen.

Durch die Umrüstung der in die Jahre gekommenen Flutlichtanlage würde auch die Gemeinde profitieren. Einer Wirtschaftsberechnung des Anbieters zufolge würden die Energiekosteneinsparungen bei einer Modernisierung auf jährlich knapp 2700 Euro taxiert.