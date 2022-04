„So viele Helfer waren wir noch nie“

Neuer Sand für die Volleyballfelder, Aufhängen der Sonnensegel und vorbereitende Arbeiten für das Aufstellen der neuen Fasssauna: Die Ehrenamtlichen, die dem Aufruf des Fördervereins des Hallenfreibads am Samstag folgten, hatten sich eine lange Aufgabenliste geschrieben – und schlussendlich dafür gesorgt, dass sich die Schwimmer schon jetzt auf die Freibadsaison freuen können.

Auf die Freibadsaison können sich die Schwimmer schon jetzt freuen: Nicht nur das schöne Wetter lässt auf baldiges Sporteln im kühlen Nass hoffen, auch die Außenanlagen werden dann in neuem Glanz erstrahlen. Dafür hat auch in diesem Jahr der Förderverein des Hallenfreibades Lienen (FVHL) verantwortlich gezeichnet. Mit Unterstützung von Mitgliedern des Schwimmvereins sowie der DLRG wurde das große Areal am Samstag „fit“ gemacht und Vorbereitungen für Neuerungen getroffen.

Die Liste mit Aufgaben, die sich die Aktiven vorab selbst gestellt hatten, war lang. Marion Grau, Schriftführerin des FVHL, zählte sich auf. So wurden beispielsweise die Halterungen für die Volleyballnetze begradigt. „Die waren durch den Wind alle verzogen.“ Auch neuen Sand bekam die Fläche. Im weiteren stachen die Helfer Grasränder ab, zupften Unkraut, leisteten Pflegearbeiten auf dem Spielplatz und hängten die Sonnensegel auf. Und einer der Helfer entfernte mit seinem Traktor die Restzäune, die noch auf dem Gelände standen.

Die für den Winter eingelagerten Bänke wurden ebenso neu positioniert. Eine Arbeit, die vor zwei Jahren nicht getätigt wurde, denn: „Sie sollte keiner benutzen“, erinnerte sich Marion Grau an die Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie. „Das war ein trauriger Helfertag“, meinte sie, denn auch weitere Arbeiten brauchten nicht vorgenommen werden.

Nun waren die Aktiven umso engagierter. „Manche haben schon in den vergangenen Wochen was getan“, sagte die Sprecherin. „Nur kriegt das kaum einer mit“, erklärte sie, dass solche Arbeiten oft im Hintergrund geschehen. „Insgesamt wurde die Außenfläche komplett verschönert und optimiert“, fasste Grau zusammen. „Die können wir dann zur Saison groß in Szene setzen.“

Vorfreude hat sie wie sicherlich auch viele weitere Schwimmbadnutzer auf die Fasssauna, die dank der Gelder großer wie auch kleiner Sponsoren finanziert werden konnte. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird es aber noch einige Wochen dauern, bis sie aufgebaut werden kann. Die Vorbereitungen wurden am Samstag dennoch schon getroffen, denn die engagierten Vereinsmitglieder bereiteten die Grundfläche nach den Vorgaben der Baugenehmigung vor.

Die ersten vorbereitenden Arbeiten erledigten sie auch bereits für die Außenduschen – „das „nächste große Ziel“, wie Marion Grau sagte. Sie sollen im nächsten Jahr erstellt werden.

Zufrieden zeigte sich auch Frank Wiewel. „Ich glaube, so viele Helfer waren wir noch nie“, sagte der stellvertretende Vorsitzende über die gut 20 aktiven „Saubermänner“ und einige Frauen. Die Altersspanne reichte von drei bis 73 Jahren. Alle waren tatkräftig dabei, denn: „Wir wollen es ja schön haben für den Sommer“, brachte es Wiewel auf den Punkt. Wenn das Wetter sommerlich eingestellt ist, kann das Freibad voraussichtlich Mitte Mai öffnen.