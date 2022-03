Solidarität mit der Ukraine

Ein gemeinsames Zeichen für Frieden und Solidarität setzten am vergangenen Sonntag die Firmlinge der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Die 27 Jugendlichen aus Ladbergen, Lengerich, Tecklenburg und Lienen waren zu ihrem zweiten Wochenende der Firmvorbereitung in Maria Frieden zusammengekommen.

Bisher hatten sie schon ein Kennenlern-Wochenende in St. Michael Tecklenburg verbracht. Auf dem Programm standen neben einer Kirchenführung mit Paul Lohmeyer, einem langjährigen Ehrenamtlichen aus der Gemeinde, die Themen Talente und Dreifaltigkeit. Münden sollten die Inhalte in einem selbst vorbereiteten Gottesdienst für die Gemeinde. Schnell wurde in der Gruppe klar, dass der allgegenwärtige Krieg in der Ukraine thematisch in einem Gottesdienst momentan nicht fehlen dürfe. Kurzerhand wurde ein „Friedensgottesdienst“ entwickelt.

Die Kirche wurde in die Nationalfarben der Ukraine getaucht und ein langes Papierband erstreckte sich durch den Raum. Dieses wurde im Gottesdienst mit Definitionen zum Frieden befüllt. Was die Gruppe der Firmlinge unter Frieden versteht, wurde am Ende der Predigt in einer gemeinsamen Sprachnachricht abgespielt. Mit einem Applaus gaben die Gottesdienstbesucher den Jugendlichen ihre Rückmeldung zur Messe.

Zufrieden blicken auch die Katecheten um die Hauptamtlichen, Kaplan Ernst Willenbrink und Pater Hans-Michael Hürter, auf das Wochenende zurück und freuen sich auf die nächste Einheit, die Anfang April in Ladbergen stattfindet.