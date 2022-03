Sonne lacht den Kirmesbesuchern

Es gibt sie wieder: die glasierten Liebesäpfel, die Spannung an den Gewinnbuden und der Spaß in den Karussells. Und auch die typische Jahrmarktatmosphäre mit lauten Pop-Songs und den Stimmen der Ansager in den Fahrgeschäften trugen zur guten Stimmung bei. Mit dem Frühlingsmarkt machte Lienen nach zweijähriger Zwangspause den Auftakt in der Region.

Es gibt sie wieder: die glasierten Liebesäpfel, die Spannung an den Gewinnbuden und der Spaß in den Karussells. Und auch die typische Jahrmarktatmosphäre mit lauten Pop-Songs und den Stimmen der Ansager in den Fahrgeschäften trugen zur guten Stimmung bei. Mit dem Frühlingsmarkt machte Lienen nach zweijähriger Zwangspause den Auftakt in der Region. Jetzt spielten die Corona-Lockerungen und nicht zuletzt das frühlingshafte Wetter den Schaustellern und Standbetreibern in die Hände.