Spaß im Park und Liebe im Zug

Gleich zwei verschiedene Theateraufführungen sind im Juli in Lienen geplant. Am Sonntag, 10. Juli, geht es mit Markus Veith als Wilhelm Busch auf einen Spaziergang durch die Parkanlagen am Dorfteich. In humorvollen Reimen plaudert er aus seinem Leben, von seiner Arbeit, dem Schreiben und Malen. Er philosophiert über die Natur und lässt viele Figuren seiner Bildergeschichten lebendig werden: ein ganz besonderes Park-Erlebnis.

