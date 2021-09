SPD ist der klare Sieger

An Lienen kann es nicht gelegen haben, dass es im Bund ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Schwarz und Rot gegeben hat. Während die CDU dort bei den Zweitstimmen auf 27,4 Prozent kommt und damit nah dran ist am Ergebnis auf Bundesebene, kann die SPD 32 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

In der Grundschule Lienen waren gestern gleich vier Wahllokale untergebracht. Fast bis zum Glockenschlag nutzten Wahlberechtigte die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

An Lienen kann es nicht gelegen haben, dass es im Bund ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Schwarz und Rot gegeben hat. Während die CDU dort bei den Zweitstimmen auf 27,4 Prozent kommt und damit nah dran ist am Ergebnis auf Bundesebene, kann die SPD 32 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Damit verliert die CDU in Lienen acht Prozentpunkte, die SPD gewinnt 4,5 Punkte hinzu.